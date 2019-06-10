Ortak canlı yayın için ilk teklifi yapan Didem Arslan Yılmaz’dan tepki

Didem Arslan Yılmaz, konu ile ilgili Twitter’dan açıklamalarda bulundu: “Mesleğimin gereği 17 yıl sonra iki adayı Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nu HaberturkTV ‘de Türkiye'nin Nabzı'na davet edip, canlı yayında birlikte özgürce tartışmaları yönünde bir çağrım olmuştu. Böyle bir yayını baska bir kanal ve tanımadığım bir rejide yapmak istemezdim.

Bu yayını değerli meslektaşım İsmail Küçükkaya’nın en iyi şekilde yöneteceğine inanıyorum , kendisine başarılar diliyorum. Başından beri söylüyorum, önemli olan demokrasimize büyük katkısı olacak bu yayının yapılacak olması.

Bu süreçte tek kazancım, dost görünen ikiyüzlüleri tanımak oldu. Meslekteki ve bu süreçteki tanıklıklarımı çoook ilginç ayrıntıları yazmakta olduğum kitabımda okuyacaksınız…”

DEVLET BAHÇELİ’DEN DİDEM ARSLAN’A DESTEK

İstanbul seçimi için rakip olan adaylar Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nu canlı yayında bir araya getirecek tartışma programı ile ilgili görüşünü de açıklayan Bahçeli, İsmail Küçükkaya ismine karşı çıktığını ve tartışmayı yönetmesi halinde yayını izlemeyeceğini duyurdu.

Tartışmanın moderatörlüğü için en uygun ismin Didem Arslan Yılmaz olduğunu kaydeden Bahçeli, “Hayret etmemek mümkün değildir. İsmail Küçükkaya´nın hangi vasıflarından dolayı böylesi önemli bir program için tercih edildiğini anlayabilmiş değilim. Bu şahsın Cumhur İttifakı ve MHP´ye husumet besleyen tavrı açıktır, bilinmektedir, tarafsız değildir, samimi değildir, yeterli hiç değildir. Kaldı ki, FOX TV’nin yayın çizgisi de bulanık ve sorunludur. Şayet İsmail Küçükkaya´nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00’den itibaren televizyon izlemeyeceğim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim. MHP hakkın, haklının, halkın ve haysiyetin tarafındadır” dedi.

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