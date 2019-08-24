Pakdemirli pilotluk lisansını THK’da yeniletmiş

Amatör Private Pilot Licence (PPL) sahibi Pakdemirli'nin pilotluk lisansı, 28 Ağustos 2018'de THK pilot eğitmenleri ile birlikte, THK'nın Cessna 172-S tipi uçağı ile yaptığı uçuş sonrası yenilendi. Aynı gün yapılan törende, THK'ya ait pilot ceketi de giyen Pakdemirli, THK logolu üniforması ile poz verip THK yöneticilerine teşekkür etti.

LİSANS BABA ŞİRKETİNDEN

Pakdemirli'nin pilotluk lisansını ise babası eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli'nin kurucusu olduğu Burak Sportif Havacılık Kulübü'nden 18 yaşındayken aldığı belirlendi. Pakdemirli pilot olduktan sonra, Maule ve Mooney tipi 2 uçak satın aldı. İzmir-Ankara arasında uçuşlar yaptı. Daha sonra bu uçakları sattı.