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Pakdemirli pilotluk lisansını THK’da yeniletmiş

Türk Hava Kurumu’na (THK) ait yangın söndürme uçaklarının, İzmir’deki orman yangınına müdahale etmemesi üzerine başlayan tartışma derinleşiyor. “Ben 30 yıllık pilot olarak, Türk Hava Kurumu’nun uçuşa elverişlilik sertifikalarına güvenmiyorum” diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin pilotluk lisansını, geçtiğimiz yıl Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde yenilediği ortaya çıktı.

Deniz AYHAN
06:10 -
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Pakdemirli pilotluk lisansını THK’da yeniletmiş

Amatör Private Pilot Licence (PPL) sahibi Pakdemirli'nin pilotluk lisansı, 28 Ağustos 2018'de THK pilot eğitmenleri ile birlikte, THK'nın Cessna 172-S tipi uçağı ile yaptığı uçuş sonrası yenilendi. Aynı gün yapılan törende, THK'ya ait pilot ceketi de giyen Pakdemirli, THK logolu üniforması ile poz verip THK yöneticilerine teşekkür etti.

LİSANS BABA ŞİRKETİNDEN

Pakdemirli'nin pilotluk lisansını ise babası eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli'nin kurucusu olduğu Burak Sportif Havacılık Kulübü'nden 18 yaşındayken aldığı belirlendi. Pakdemirli pilot olduktan sonra, Maule ve Mooney tipi 2 uçak satın aldı. İzmir-Ankara arasında uçuşlar yaptı. Daha sonra bu uçakları sattı.

Son güncelleme: android-time 02:02 24.08.2019
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