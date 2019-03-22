Rezidanstaki esrarengiz ölüm soruşturmasında tutuklama

İstanbul Küçükçekmece, Sefaköy, İnönü Mahallesi’ndeki 14 katlı bir rezidansın 9’uncu katındaki 97 numaralı daireden 20 Mart günü sabaha karşı düşerek hayatını kaybeden genç kızın babasının teşhis etmesi sonucu 18 yaşındaki Ebru Erdem’e ait olduğu ortaya çıktı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP’TA BELLİ OLACAK

Ebru Erdem'e ait cesedin üzerindeki kesiklerin düşmeden kaynaklı kemik batması olduğu değerlendirildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ebru Erdem’in kesin ölüm nedeni hazırlanacak rapordan sonra ortaya çıkacak. Öte yandan olayla ilgili olarak genç kızın düştüğünü güvenlik görevlilerine söyleyen ve ardından öldüğünü anlayınca yarı çıplak vaziyette taksiye binip kaçan Serdar T. önceki gün gözaltına alındı.

İNTİHAR İDDİASINDA BULUNDU

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Serdar T. “Ebru ile birkaç gün önce tanıştık. Alkol almak için günlük olarak kiraladığımız eve geldik. Ben banyodan çıktığımda Ebru camdan kendisini geriye doğru sarkıtıyordu. Ona ‘düşeceksin” dedim. Birden kendisini geriye doğru bıraktı. Ben de hemen aşağıya koştum. Güvenlik görevlileri de geldi. Sağlık ve polis ekiplerine haber verilince ben çok korktum. Olay yerinden kaçtım. Öncesinde hiç kavga etmemiştik” dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Serdar T. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.