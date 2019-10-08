Sefer görev emri sorgulama: Sefer görev emri nedir? Nasıl sorgulanır?

Sefer görev emri çok sayıda vatandaş tarafından araştırılıyor. e-Devlet Personel Sefer Görev Emri Sorgulama yapmak isteyenler haberimizdeki bağlantı üzerinden sefer görev emirlerini sorgulayabilecekler. e-Devlet Personel Sefer Görev Emri Sorgulama ekranı ve sefer görev emri ile ilgili merak edilenler…

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA EKRANI

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer Görev Emri, daha önceden askerlik görevini tamamlayan bireylerin, milli seferberlik gibi durumlarda yeniden askerlik görevine çağırılması anlamına gelmektedir. Sefer Görev Emri ile ilgili tüm duyurular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

SEFER GÖREV EMRİ SORGULANIR?

Seferberlik halinde silah altına alınıp alınmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar sefer görev emri sorgulama aracı ile öğrenebilir. e-Devlet ile sorgulanabilecek görev emri için yukarıda yer alan linke tıklamanın ardında T.C. kimlik ve şifrenizi yazmanı yeterli.

SEFER GÖREV EMRİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Hastayım ve sefer görev emrim var ne yapmam gerekir?

En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına başvurarak hastalığınızı beyan etmeniz halinde, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkiniz yapılacaktır. Sağlık Kurullarınca yapılan muayene sonucunda “Yedek Subay/Astsubaylar için TSK’da Görev Yapamaz” ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu almanız halinde SGE’niz iptal edilecektir.

Aynı aileden iki erkek kardeşe sefer görev emri verilir mi?

Askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra yedeğe alınan bütün personel aşağıda belirtilen ve SGE’nin iptalini gerektiren hususlarda mazeretleri olmadığı sürece seferberlik mevzuatı gereği sefer planlamasına alınmaktadır. Bu nedenle bir ailenin birden fazla ferdine Sefer Görev Emri verilmesi söz konusu olabilmektedir.