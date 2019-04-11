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Şehir magandaları çocuk parkını yaktı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin Şarhöyük Mahallesi’nde yaptırdığı çocuk oyun parkı şehir magandaları tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Oyun parkı kullanımaz hale gelirken, polis olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kemal ATLAN / Eskişehir
11:35 -
Haberler Gündem
Şehir magandaları çocuk parkını yaktı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Bakım Sokak'taki çocuk oyun parkındaki oyun grupları kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce yakılarak tahrip edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, oyun parkı kullanılamaz hale geldi.

FOTO:SÖZCÜ/ Kemal ATLAN

SEYİRCİ KALINMASIN

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Tepebaşı halkını, ödemiş oldukları vergilerle hizmete dönüşen uygulamaların, kendini bilmeyen kişilerce tahrip edilmesine seyirci kalmaması konusunda uyardı. Yetkililer, vatandaşları kendilerine sunulan hizmetlere ve ortak kullanım malzemelerine sahip çıkarak zarar vermeye çalışanları engellemeye davet etti.

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