Şehir magandaları çocuk parkını yaktı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Bakım Sokak'taki çocuk oyun parkındaki oyun grupları kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce yakılarak tahrip edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, oyun parkı kullanılamaz hale geldi.

SEYİRCİ KALINMASIN

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Tepebaşı halkını, ödemiş oldukları vergilerle hizmete dönüşen uygulamaların, kendini bilmeyen kişilerce tahrip edilmesine seyirci kalmaması konusunda uyardı. Yetkililer, vatandaşları kendilerine sunulan hizmetlere ve ortak kullanım malzemelerine sahip çıkarak zarar vermeye çalışanları engellemeye davet etti.