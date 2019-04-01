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Son dakika: Ankara’da tanzim çadırları toplatılıyor

Ankara'da 31 Mart yerel seçimlerini CHP ve İYİ Parti'nin adayı Mansur Yavaş kazandıktan sonra mevcut belediye yönetiminin Ankara'nın çeşitli bölgelerine kurulan tanzim çadırlarını toplattığı iddia edildi.

17:28 -
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Son dakika: Ankara’da tanzim çadırları toplatılıyor

Ankara’daki seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, şehirde bulunan tanzim satış noktalarının toplatıldığı iddia edildi.

Ankara’nın farklı noktalarında bulunan ve tanzim satışı yapan çadırların belediyenin kararıyla toplatıldığı sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar eşliğinde öne sürüldü.

Başlangıçta Sincan’daki tanzim satış noktasının kapatıldığı söylenirken ilerleyen saatlerde diğer ilçelerde ve Kızılay’da da tanzim çadırlarının kapatıldığı belirtildi.

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Son güncelleme: android-time 17:36 01.04.2019
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