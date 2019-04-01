Son dakika: Ankara’da tanzim çadırları toplatılıyor

Ankara’daki seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, şehirde bulunan tanzim satış noktalarının toplatıldığı iddia edildi.

Ankara’nın farklı noktalarında bulunan ve tanzim satışı yapan çadırların belediyenin kararıyla toplatıldığı sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar eşliğinde öne sürüldü.

Başlangıçta Sincan’daki tanzim satış noktasının kapatıldığı söylenirken ilerleyen saatlerde diğer ilçelerde ve Kızılay’da da tanzim çadırlarının kapatıldığı belirtildi.