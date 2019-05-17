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Son dakika… Hikmet Sami Türk DSP’den istifa etti

Duayen hukukçu Adalet eski Bakanı Hikmet Sami Türk DSP’den istifa etti. Türk önceki gün yapılan DSP Parti Meclisi toplantısında ‘’İstanbul’da CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun destekleyelim ve bunu kamuoyuna açıklayalım’’ dedi. Ancak önerisi kabul edilmedi.

Deniz AYHAN
10:28 -
Haberler Gündem
Son dakika… Hikmet Sami Türk DSP’den istifa etti

Türk Sözcü'ye yaptığı açıklamada, ‘'Genel Başkan Önder Aksakal'ın, İmamoğlu'nun desteklenmesi konusunda ortaya attığı ve PM toplantısında hiç sözü edilmemiş asılsız iddialar, DSP Genel Başkanının söylediği sözler olmamalıydı. Giderek Bülent Ecevit'in kurduğu Parti olmanın özelliklerini kaybetmeye başlayan ve 24 yıldan beri üyesi olduğum DSP'den üzülerek istifa ediyorum” dedi.

Aksakal bir gazeteye yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun desteklenmeme gerekçesi olarak ‘' FETÖ'cülerin Amerika'dan, PKK'lıların Kandil'den, HDP'lilerin de Meclis'ten destek verdiği birine DSP kurumsal olarak destek veremez'' demişti.

Son güncelleme: android-time 11:26 17.05.2019
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