Son dakika: Kırklareli’de seçim sonuçları belli oldu!

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), AKP ve MHP’nin itirazı sonucu Kırklareli’nde belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması kararının ardından perşembe akşamı başlayan sayım tamamlandı. 170 sandığın tekrar sayılması yaklaşık 3 gün sürdü. Gerçekleştirilen sayım sonucu Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun oyu 136 azalmasına rağmen, Kesimoğlu 112 oy farkıyla birinci oldu.