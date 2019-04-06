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Son dakika: Kırklareli’de seçim sonuçları belli oldu!

Kırklareli'de, AKP ve MHP'nin sandık sonuçlarına yapılan itiraz üzerine oyların yeniden sayımı sonrası 112 oy farkıyla belediye başkanı bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu oldu.

Mehmet ANDAÇ
17:45 -
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), AKP ve MHP’nin itirazı sonucu Kırklareli’nde belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması kararının ardından perşembe akşamı başlayan sayım tamamlandı. 170 sandığın tekrar sayılması yaklaşık 3 gün sürdü. Gerçekleştirilen sayım sonucu Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun oyu 136 azalmasına rağmen, Kesimoğlu 112 oy farkıyla birinci oldu.

Kırklareli İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
MEHMET SİYAM KESİMOĞLU MEHMET SİYAM KESİMOĞLU 17.176 % 37,48
Derya Bulut MHP MHP 16.928 % 36,94
Mehmet Tuna Soykan CHP CHP 9.674 % 21,11
BTP BTP 1.243 % 2,71
Saadet Partisi Saadet Partisi 403 % 0,88
DSP DSP 180 % 0,39
Vatan Partisi Vatan Partisi 138 % 0,30
TKP TKP 83 % 0,18
Son güncelleme: android-time 17:51 06.04.2019
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