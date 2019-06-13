Son dakika… Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı mazeret sunarak katılmadı. 9 günlük raporu mahkemeye sunan sanık Kütahyalı'nın Avukatı, müvekkili hakkında bir önceki duruşmada çıkarılan zorla getirme kararının tebliğ edilmediğini ve bu nedenle yakalama kararı çıkarılmaması gerektiğini savundu.

“DAVAYI UZATMAK İSTİYOR”

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları da sanık Kütahyalı'nın davayı uzatmak içim duruşmalara gelmediğini belirterek yurtdışında tatil yaptığına dair fotoğrafların basına yansıdığını söyledi.

Sanık Kütahyalı'nın Avukatı bu sözlere itiraz ederek, “Mahkemeye sunduğum sağlık raporu gerçeği yansıtmaktadır. Müvekkilimin tatil yaptığının söylenmesi ispatlanmalıdır” dedi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Duruşma sonunda, sanık Kütahyalı’nın duruşmaya katılmama nedeninin davayı uzatmaya yönelik olduğu belirtilerek hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

SAVUNMASINI ALMAK İÇİN YAKALAMA

Mahkeme kararında, “Sanığın bugüne kadar yapılan duruşmalara katılmadığı, yargılamanın uzamasına yönelik eylem ve hareketlerde bulunduğu anlaşılmakla sanığın savunmasının alınması için yakalama emri çıkarılmasına” ifadeleri kullanıldı.