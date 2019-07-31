Son dakika: Türkiye sallanıyor! Çanakkale’de 4.0’lık deprem… SON DEPREMLER

Deprem bölgesinde olan ülkemizin birçok noktasından deprem haberleri geliyor. Ege Denizi ve Erzurum’un ardından Çanakkale de depremle sarsıldı. 4.0’lık deprem Çanakkale ve çevresinde korkuya neden oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER