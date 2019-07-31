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Son dakika: Türkiye sallanıyor! Çanakkale’de 4.0’lık deprem… SON DEPREMLER

Türkiye'nin farklı noktalarından sabah saatlerinden beri deprem haberleri geliyor. Sabah Ege'de meydana gelen depremin ardından Erzurum'dan deprem haberi geldi. Saat 14:34'te ise Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.0'lık bir deprem meydana geldi. Çanakkale'de gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

15:00 -
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Son dakika: Türkiye sallanıyor! Çanakkale’de 4.0’lık deprem… SON DEPREMLER

Deprem bölgesinde olan ülkemizin birçok noktasından deprem haberleri geliyor. Ege Denizi ve Erzurum’un ardından Çanakkale de depremle sarsıldı. 4.0’lık deprem Çanakkale ve çevresinde korkuya neden oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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