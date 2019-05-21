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Son depremler: Soma 3.8’lik depremle sallandı! Güncel son depremler listesi…

Manisa'nın Soma ilçesi sabah saatlerinde depremle uyandı. Kandilli Rasathanesi'nin ölçümlerine göre Manisa'nın Soma ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İşte son depremler listesi...

09:07 -
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Son depremler: Soma 3.8’lik depremle sallandı! Güncel son depremler listesi…

Manisa’da korkutan deprem merak konusu oldu. Yerin 5.9 km derinliğinde gerçekleşen ve 3.8 olarak ölçülen depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı. İşte son depremler listesi ve detaylar…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

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