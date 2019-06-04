Süleyman Soylu’ya ‘Her şey çok güzel olacak’ protestosu

Trabzon'da düzenlenecek bayramlaşmalara katılmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun aynı saatte Trabzon’a gelecek olması Süleyman Soylu’nun protesto edilmesine neden oldu.

Trabzonlular Ekrem İmamoğlu’nu havalimanında beklerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o anlarda havalimanına geldi. Soylu “Her Şey Çok Güzel Olacak” sloganı ile protesto edildi.

Ayrıca, bir vatandaşın Soylu’ya “Akıllı ol Soylu” dedikten sonra Soylu’nun vatandaşa “Artistlik yapma” dediği görüldü.