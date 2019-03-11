TRT bildiğiniz gibi

Gelirini bütün vatandaşların ödediği vergilerden karşılayan kamu kurumu TRT'nin, 1-28 Şubat tarihleri arasını kapsayan “siyasi haber raporu” açıklandı. RTÜK Üyesi İsmet Demirdöğen tarafından açıklanan listeye göre TRT Haber'in siyasi partilere yönelik haberler, canlı yayınlar, haber programları ve siyasi mitinglerde AKP ve MHP aleyhine tek bir ifadeye yer verilmedi. Muhalefet partileri ise ‘aleyhte yayınlar'la TRT bültenlerinde yer aldı. TRT'nin şubat bültenlerinin dökümü şöyle:

AKP: 49 saat 58 dakika 12 saniye lehte. Aleyhte yayın hiç yok.

MHP: 3 saat 32 dakika 26 saniye lehte. Aleyhte yayın hiç yok.

CHP: 5 saat 47 dakika 25 saniye lehte, 5 saat 56 dakika 15 saniye aleyhte.

İYİ Parti: 55 dakika 32 saniye lehte, 1 saat 11 dakika 53 salise aleyhte.

Cumhur İttifakı: 53 saat 30 dakika 38 saniye lehte. Aleyhte yayın yok.

Millet İttifakı: 6 saat 52 dakika lehte, 7 saat 8 dakika aleyhte yayın.

Yayınlarında Cumhur İttifakı ve ittifakın partileri lehine haberlere yer verip Millet İttifakı ve mensubu partiler aleyhine yayın yapan kuruluşlar ise şöyle: A Haber, TGRT Haber, 24, Akit TV, TV Net, Uzay Haber, Ülke, Kanal 7, Beyaz TV.

Raporu değerlendiren RTÜK Üyesi İsmet Demirdöğen, “İşte kamu yayıncılığı! TRT kendi yasasını çiğniyor. RTÜK ise sorumluluktan kaçınan pasif bir izleyici” dedi.