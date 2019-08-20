Türkiye ona çok üzülmüştü: ‘Cici Baba ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul’u vuran tufanda yaşamını yitiren evsiz ‘Cici Baba’ işte bu sözdeki gibi yaşama veda etti. Kimi kimsesi yok sanılıyordu, sokaklarda yaşıyordu. Bulduğu zaman karnı doyuyor, bulamadığı zaman aç biilaç parklarda, köprü altlarında yatıyordu. Sel vurdu, sular çekilirken onun cansız bedenine ulaşıldı. Birden bire medyanın ilgi odağı oldu. TV’ler olay yerinde başka kimsesizlerle onun hakkında söyleşiler yaptı. Ana haber bültenlerinde hep o konuşuldu. Akrabaları, kardeşleri ortaya çıktı. Bugün de Ordu’da cenaze töreni düzenlenecek, yıllardır arayıp sormayan ‘sevdikleri’ onu son yolculuğuna uğurlayacak. İşte ‘Cici Baba’ lakaplı evsiz Sezai Gülek’le ilgili son gelişmeler.

KIŞ AYLARINDA KARDEŞ EVİNDE

Ordu’nun Kumru ilçesinden olan Sezai Gülek (59) bir süre memleketinde yaşadıktan sonra İstanbul’a taşındı. Kasımpaşa’da bir otelde kalan Gülek, çeşitli işlerde çalıştı, seyyar satıcılık yaptı. Alkol problemi olduğu öğrenilen Gülek, bir süre sonra sokaklarda yaşamaya başladı. Daha çok Beyoğlu ve Kasımpaşa çevresinde yaşayan Gülek, kış aylarında 5 kardeşinden biri olan ve İstanbul’da yaşayan 53 yaşındaki Cevat Gülek’in yanına gidiyordu. Havanın soğuk olduğu dönemlerde günlerini kardeşinin evinde geçiriyordu. İnşaat işleriyle uğraşan Cevat Gülek, ağabeyine birkaç iş ayarladı ancak Sezai Gülek bu işlerde çalışmadı. “Cici Baba” sadece kış aylarında kardeşinin yanına gidiyor ve tekrar sokaklara dönüyordu.

ACI GERÇEĞİ ADLİ TIPTA ÖĞRENDİLER

Hiç evlilik yapmadığı öğrenilen ve yaklaşık 6 senedir sokaklarda yaşayan Gülek, İstanbul’da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybetti. Unkapanı’nda kalmadığını bildikleri yakınları, hayatını kaybeden kişinin o olabileceğini hiç akıllarına getirmediklerini söylediler. Polis merkezinden aldıkları telefonla durumu öğrenen yakınları, teşhis için Adli Tıp Kurumu’na gittiklerinde acı gerçekle karşılaştı. Büyük üzüntü yaşayan Gülek’in yeğeni, cenazeyi teslim alarak memleketleri Ordu’nun Kumru ilçesine götürdü. Gülek bugün öğle namazında Kayabaşı köyünde bulunan camide düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.