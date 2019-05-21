Ünlü işadamını öldüren kumar çetesi çökertildi

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, işadamlarına kumar oynatarak zorla senet imzalatan bir şebekeyi belirleyince harekete geçti. Suç örgütü izlemeye alındı.

Yapılan teknik takip çalışmalarından çete elebaşının M.B. olduğu anlaşıldı. Araştırmalarda, çete üyelerinin tanıştıkları işadamlarıyla samimiyet kurarak kumarhaneye götürdüğü anlaşıldı. İddiaya göre, gittikleri dernek görünümü altındaki batakhanelerde kumar oynarken, önce kazanan işadamları ilerleyen aşamalarda kaybetmeye başladı. Parası kalmayan işadamlarına, borç veren çete üyeleri, gayrimenkul karşılığında kumar oynattı. Daha sonra ise şebeke üyeleri borçlandırdıkları işadamlarına senet imzalattı. Şebeke üyeleri borcunu ödemeyen işadamlarını tehdit etmeye başladı. Bazı işadamlarının gayrimenkullerine, araçlarına, işyerlerine çete üyelerince el konuldu.

OPERASYONDA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, yaptığı çalışmalarda şebeke üyelerini tek tek belirleyerek İstanbul, Mardin, Tokat, Diyarbakır, Muğla ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah 05.00 sıralarında gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise kumar aletleri silah ve mermi ele geçirildi.

CRİSPİNO'NUN SAHİBİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Polisin çökerttiği çetenin silahlı eylemlere de karıştığı öne sürüldü. 14 Kasım 2018'de Beşiktaş'ta Hamidiye Mahallesi'nde Crispino'nun sahibi Ali Rıza Gültekin silahla vurularak öldürülmesinin de aynı çetenin farklı üyelerince gerçekleştirdiği belirtildi. Kumar oynatılan bir dernekte öldürülen Gültekin cinayetinin ardından İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nce soruşturma başlatılmış. Cinayetle alakalı 3 şüpheli belirlenmişti.