Üsküdar’daki 40 seçmenli daire!

AKP Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Süleyman Gedikoğlu'nun Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeki 120 metrekarelik evinde 40 seçmenin kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Gedikoğlu bu durumu "Akrabalarım spor salonlarınından yararlanmak için adreslerini bizim eve taşıdılar" diye açıklarken, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Olcay Kurt ise bu durumun 'suç' olduğuna dikkat çekti ve "Bir dairenin içinde 40 kişiyi farklı soyadı ile görünce bunu anlamamak için gerizekalı olmak lazım" diye tepki gösterdi.

Kamera: Kubilay ALTUĞ

31 Mart’taki yerel seçimler öncesi, seçmen kayıt listesinin askıya çıkmasıyla beraber ‘taşıma seçmen’ iddiaları da yeniden gündeme geldi. CHP Üsküdar İlçe Örgütü, AKP İlçe Meclis Üyesi Süleyman Gedikoğlu’nun Bulgurlu Mahallesi’ndeki evinde 40 seçmenin kayıtlı olduğunu tespit etti.

24 HAZİRAN’DA 3 SEÇMEN!

Söz konusu dairede 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde sadece 3 seçmenin kayıtlı bulunduğu öğrenildi. Daireye 6 ay içerisinde 37 yeni seçmenin kayıt ettirilmesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

“SPOR SALONLARINDAN YARARLANMAK İÇİN ADRESLERİNİ TAŞIDILAR”

Sözcü’nün ulaşmaya çalıştığı Gedikoğlu, iddialara yanıt vermedi. Ancak Gedikoğlu’nun bu durum için “Akrabalarının spor salonlarınından yararlanmak için adresini taşıdığını” söylediği öğrenildi.

“BİR DAİREDE FARKLI SOYADINA SAHİP 40 KİŞİ”

CHP Üsküdar İlçe Seçim Başkanı Olcay Kurt, CHP Genel Merkezi’nin geliştirdiği İntranet sistemi üzerinden bütün seçmen listesini hane bazlı olarak görebildiklerini hatırlattı.

“BAŞKA DAİRELER DE VAR”

Kurt, “Hane bazlı olarak çıkardığımız listeleri, mahalle temsilcilerine veriyoruz. Mahalle temsilcileri de binalara asıyor. Böylece seçmenler apartmanda kendilerinin dışında olmayan seçmenler var mı ya da kendi dairelerinde fazladan biri var mı görebilsinler diye. Eskiden muhtarlık listeleri de böyle oluyordu, insanların komşularını kontrol etme imkanları da vardı ama geçen seçimden itibaren ad-soyad sistemine göre oldu. Dolayısıyla seçmen, adını listede görüyor, ‘tamam adım yazılı’ deyip gidiyor. Ama bitişik dairemde şu var, alt katımda bu var gibi kontrol yapamıyor. Bizim hane bazlı listelerimiz bu imkanı veriyor. Dolayısıyla bir dairenin içinde 40 kişi ayrı ayrı isim ve soyadı farklı görünce bunu anlamamak için çok gerizekalı olmak lazım. Bu arkadaşlar da nasıl fark edilmeyeceğini düşünmüş bilemiyorum. İlk defa başına geldiği için yakalandı ve abuk sabuk bir bahane ileri sürdü. Ancak sadece Süleyman Bey ile sayılı değil bu sayı. Bir kaç meclis üyesinde aynı şekilde yığma seçmen var.” diye konuştu.

MAHALLE MUHTARI: BENİM KONUYLA ALAKAM YOK

Bulgurlu Mahallesi Muhtarı İrfan Güner de 2009’dan beri muhtarların kayıt yapma ve kayıt silme yetkisinin olmadığını belirterek, “Seçmen listesini, YSK yayınlar. Biz de muhtarlıklarda asarak halka duyururuz. Bizim başka yetkimiz de yok, bu konuyla bir alakamız da yok.” ifadelerini kullandı.