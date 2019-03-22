Hayrettin Demir Kimdir

Hayrettin Demir, 1957 yılında Mardin' de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Yeşilli'de, lise öğrenimini ise Mardin'de tamamladı. Yüksek öğrenimini Mardin Eğitim Enstütüsü'nde tamamlayarak 1978 yılında Rize'de öğretmen olarak göreve başladı. 1979-1982 yılları arasında Mardin Vakıflar il Müdürlüğü görevinde bulundu. 1976 yılında Milli Selamet Partisi gençlik Kolları ile Milli Türk Talebe Birliği'nde siyasi hayatına başlayan Demir, 1984-1989 yılları arasında İskenderun Belediye Meclis Üyeliği, 1991-1994 yılları arasında Anvatan Partisi Merkez ilçe Başkanlığı, 1994-2004 yılları arasında Yeşilli ilçesi Belediye Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Hali hazırda 2014 yılından günümüze Yeşilli ilçesi Belediye Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Demir ileri derecede arapça bilmekte olup, evli ve 7 çocuk babasıdır. Hayrettin Demir, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mardin Yeşilli Belediye Başkan Adayı oldu.