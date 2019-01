Matematik ödevi için polisi aradı

Lafayette Emniyet Müdürlüğü’nün yayınladığı ses kaydına göre, okulda kötü bir gün geçirdiğini anlatan çocuk, sadece bunu söylemek için aradığını söyledi.

Antonia Bundy adlı memur da sakin bir şekilde çocuğun neden zor bir gün geçirdiğini ve okulda ne olduğunu sordu. “Bir ton ödevim var” yanıtını veren çocuk, hangi derste zorluk çektiği sorusu üzerine “Matematik ve o çok zor” diye cevapladı.

Polis memuru, “Matematikte ne öğreniyorsun? O kadar zor olan ne?” diye sorunca, çocuk, “Kesir” diye cevap verdi. Bundy, çocuğa anlatarak problemi çözmesine yardım etti.

Konuşmanın sonunda, çocuk, “Seni aradığım için üzgünüm ama gerçekten yardıma ihtiyacım vardı” dedi.

‘ÖDEV İÇİN 911’İ ARAMANIZI TAVSİYE ETMİYORUZ’

Öte yandan konuşmanın ses kaydını yayınlanan Lafayette Emniyet Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı: “Memurumuz bir sonraki aramanın ne olacağını asla bilemez. Bir sürü acil durum için eğitim alıyorlar, ödevlerde yardım etmek onlardan biri değil. Ödev için 911’i aramanızı tavsiye etmiyoruz ancak bizim memurumuz bu genç çocuğa yardım etti ve gününe neşe kattı.”

Our dispatchers never know what the next call might be.They train for many emergency situations, homework help is not one they plan for. We don’t recommend 911 for homework help but this dispatcher helped a young boy out and brightened his day.@PoliceOne @apbweb @wlfi @WTHRcom pic.twitter.com/w3qCYfJP7O

— LafayetteINPolice (@LafayetteINPD) 25 Ocak 2019