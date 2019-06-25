Türkiye Pist Şampiyonasına Petlas damgasını vurdu!

Petlas, motor sporları için geliştirdiği ralli lastiklerinden sonra, asfalt pistler için geliştirdiği lastiklerle Türkiye Pist Şampiyonası'na da damgasını vurdu. 21-22 Haziran tarihlerinde İzmit Körfez Pisti’nde koşulan yarışlarda, tamamen yerli teknoloji ile pist yarışları için geliştirilen özel Petlas yarış lastikleri, ilk kez Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında Süper Production serisi araçlarda kullanılıyor.

Petlas Motorsporları Yetkilisi Doğaç Çağıl yaptığı açıklamada “Türkiye’nin milli lastik markası olarak tamamen yerli ar-ge, mühendislik ve üretimle geliştirdiğimiz lastiklerimizi iki yıldır sponsorluğunu yaptığımız TOSFED Yıldızını Arıyor etkinliğinde kullanıyorduk. Yakın geçmişte de ralli lastiklerimizi üretip Türkiye’nin seçkin ralli pilotları ile test etmeye başladık. Burada elde ettiğimiz verilerle ise geliştirdiğimiz pist lastiklerimiz Süper Production serisi 13 araçla Türkiye Pist Şampiyonası’nda koşacak. Bu yerli yarış lastiği geliştirme çalışmalarımızda büyük bir aşama. Bundan milletimiz ve markamız adına gurur duyuyoruz.” dedi.

Öte yandan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Fiat ve Petlas sponsorluğunda bu yıl üçüncü kez düzenlenen TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin final elemeleri de, 21-22 Haziran 2019 tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

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