Kum tanesi boyutlarında kamera geliştirildi

OV6948 isimli yeni kamera dünyanın en küçük kamerası olma özelliğine sahip. 40 bin piksel renkli görüntü oluşturan bu kamera daha çok tıbbi operasyonlarda kullanılacak. Boyutları ile bir damardan bile geçebilecek kadar küçük olan OV6948, bu sayede cerrahlara yardımcı olacak.

SAĞLIK SEKTÖRÜNE FAYDA SAĞLAYACAK

120 derecelik geniş bir görüş açısına sahip olan kamera 3 ila 30 mm odak uzaklığına sahip. Saniyede 30 kareye kadar 200×200 piksel çözünürlükte fotoğraf ve video kayıt edebilen bu kameranın çektiği görüntüleri 4 metreye kadar iletebildiği de açıklandı. Özellikle sağlık alanında kullanılacak olan kameranın doktor ve cerrahlara yardımcı olabilecek önemli bir aksesuar olması bekleniyor.