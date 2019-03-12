WhatsApp’tan flaş haber! O hesapları kapatacak

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, üçüncü parti uygulamaların yol açtığı güvenlik sorunlarına karşı yeni bir önlem aldı. Zira bu tür uygulamaları kullanmak hem güvenlik hem de gizlilik açısından tehlikeli bir hal almış durumda.

İşte bu yüzden WhatsApp bu tarz uygulamalar kullanan kullanıcılarının hesaplarını geçici olarak kapatacak.

Peki hesapların kapatılmasına neden olacak uygulamalar neler?

Örneğin Whatsapp Gold gibi üçüncü parti uygulamalarını kullananların geçici olarak WhatsApp’tan yasaklanacak.

Söz konusu uygulamaları kullanan kişilerin ekranlarında geçici olarak uygulamadan yasaklandığını gördükten sonra uygulamayı tekrar yükleyip hesabını tekrar açması gerekecek.