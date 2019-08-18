Kuzu görünce akıllarına kavurma geliyor, bu yüzden kuzunun başını değil, sırtını okşarlar…

Ağaç görünce möble, masa, illa ki koltuk… Bu ülkenin bütün ağaçlarını kesip altlarına koltuk yapsan, yine de gözleri doymaz…

Yeşil alan görünce blok apartmanlar…

Orman görünce mangal…

Dere görünce santral…

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En son Atatürk Orman Çiftliği'nin parsellerini müzayedeye çıkarttılar…

5 Eylül günü TOKİ eliyle satılacak…

Çağdaş bir ülkede olsa, Atatürk gibi bir dâhinin halkına miras bıraktığı bahçeleri satmaya kalksalar, kıyamet kopardı…

Çok isterdim; o gün tüm Ankaralılar arttırmaya katılsınlar…

Kadınlar cüzdanlarındaki son parayı, çocuklar harçlıklarını, bebeklerinin yarınlarını düşünen babalar aylıklarından kalanı götürüp “O bahçeler benim” diyebilsinler…

Barolar, sendikalar, meslek odaları, muhalefet partileri, yüreğinde cumhuriyet sevdası olan herkes…

On binler…

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Bilinçli olarak Atatürk'ün izlerini siliyorlar…

Görmüyorsun kör gözüm…

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Ama yıkım, vefasızlık, talan, ihanet kazanıyor…

Gazi köşkünü yıkıp saray kondurdular… Çiftlikte ABD büyükelçiliği yükseliyor… Söğütlüklerdeki çay kulübesine aynalı AVM yaptılar… GAR binasını dinci vakfa devrettiler…

Zevksizler…

Hayvanat bahçesini yıkıp geyiklerin, ceylanların, fillerin, zürafaların yerine bir plastik dinozor koydular…

Alay eder gibi…

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Bu bakımdan Cumhurbaşkanı'nın Atatürk Orman Çiftliğinin tarım alanında, tarlanın toprağına basarken ayaklarına galoş geçirmesi isabetli…

Ve şimdi daha anlamlı…

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O toprakta çocuklar çizgi oynar…

Çiftçi avuçlayıp koklar toprağını…

Dünyanın en güzel parfümüdür ilk yağmurla toprak kokusu…

Anadolu o topraktan yapar damını…

Bir ecdat o toprakta uyur…

Dön bak; yiğit askerler o toprak için vurulur…

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Ben hiç vatan toprağına basarken galoş giyen devlet adamı görmemiştim…