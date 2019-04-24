Ve hoca şehide sordu…

Cenazede hoca yine sordu cemaate:

“Şehidimize hakkınızı helal ediyor musunuz?..”

Utanmadan “Ediyoruz” dediler…

★

Oysa şehide sormalı:

“Ey şehit… Sen bunlara hakkını helal ediyor musun?..

★

Helal ediyor musun şehit, mesela şu ön safta duran Genelkurmay Başkanı'na…

Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atanlara sarılıp “Değerli kardeşlerim… Mesajınızı verdiniz” diyen Milli Savunma Bakanı'na…

Helal olsun mu?..

(“Mesaj” dediği yumruk…)

★

Şehitler hep yoksul evlere gelir, komşular bayrak asarlar… Kendi çocuklarına 25 dakika bile askerlik yaptırmayan… “Bedelli” diye zenginleri askerlikten kurtarıp, Anadolu'nun yoksul çocuklarını cepheye sürenlere hakkını helal ediyor musun?…

★

Şu sana kurşun sıkan teröristleri davul-zurna ile karşılayıp, Urfa'da kebap-lahmacun yedirdikten sonra… Diyarbakır'daki meydanda “Burası Kürdistan” diyenlere…

Helal olsun mu?..

★

Oğlu senin gibi askerlik yapmış tek lider Kemal Kılıçdaroğlu, sana duyduğu minneti ifade etmek için cenazene geldi… Senin uğruna can verdiğin vatanın çalınıp-yağmalanmasına karşı mücadele vermiş, tıpkı senin gibi ülkesini seven birisi…

Türk geleneğidir, kim olursa olsan misafir baş tacıdır…

Burnuna yumruk attılar…

Bir eve kaçırdıklarında, evi yakmaya kalktılar…

Senin anlından öpmeye gelen birisini linç etmek istediler…

Eminim senin çok sevdiğin köyünün adına kara çaldılar…

Bu eşkıyalara hakkını helal ediyor musun?..

★

Biz bu adamları tanırız şehidim…

31 Mart vakasından, Kubilay'dan, Maraş-Çorum katliamlarından, Madımak'tan… Bunlar şehitlerin kanı üzerinden politika yapanların çapulcu takımları olarak, bu topraklar üzerinde, modern, çağdaş, güçlü Türkiye'yi hep engellediler…

İşte, 26 yaşında faturasını sen ödedin…

Helal olsun mu?…