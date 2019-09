Kılıçdaroğlu başarabilir

CHP'nin Suriye ile ilgili ilk girişimi bundan 8 yıl önceydi.

Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu 5 Eylül 2011'de Şam'da Başkan Esad ile görüşmüştü.

Dışişleri Müsteşarlığı görevinden sonra Washington Büyükelçisi olan Loğoğlu çok deneyimli ve değerli bir diplomat.

Öncesinde CHP'li Hatay milletvekilleri kendi kişisel inisiyatifleriyle Şam'a gidip geliyor ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bilgi veriyorlardı.

Ancak her seferinde dönemin Başbakanı Erdoğan'ın tepkisiyle karşılaşan ve o zaman medyada estirilen Esad karşıtlığından çekinen Kılıçdaroğlu demeçlerle yetiniyordu.

Başından beri çok net ve bir o kadar sert söylemleriyle iktidarı uyarmaya çalışan Kılıçdaroğlu olayların başlangıcında eylemsel bir tutum sergileyebilseydi bir çok şeyi önleyebilir ve Ankara'nın Suriye bataklığına dalmasını engelleyebilirdi.

Daha açık bir ifadeyle CHP; iktidarın hatta dünyanın tepkisini umursamadan Esad'la görüşmeyi sürdürebilseydi Türkiye şimdi çok farklı konumda olabilirdi.

Şimdi konuştuğumuz birçok sorun yaşanmamış olabilirdi.

CHP şimdi de başarabilir.

Yarın İstanbul'da Suriye Konferansı düzenleyen CHP Şam'a bir heyet gönderebilir.

Suriye sorununu çözmeye çalışan Ankara, Rusya ve İran ile görüştüğüne göre CHP sorunun muhatabıyla direkt konuşur ve çözüme katkı sağlayabilir.

İktidara aday olduğunu söyleyen bir parti bunu yapabilir ve yapmalıdır.

Başka türlü bu sorun çözülemez.

İktidarın ideolojik saplantılarıyla bu iş uzadıkça uzar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusunda planladığı güvenli bölge ve bu bölgede 2 milyon insanı yerleştirme projesi her şeyi açıklıyor!

AKP bu sorunu çözmek istemiyor.

CHP'ye düşen görev gerçekleri halka anlatmanın ötesinde Suriye halkına yardım etmektir.

Suriye sorununda etkin rolünü kanıtlayabilen bir CHP bölgesel ve uluslararası alanda büyük bir saygınlık kazanacaktır.

Başta İtalya, Fransa, İspanya olmak üzere birçok ülkenin politikacıları Şam'a gidip Esad'la görüşmektedir.

Şam açılımında başarı sağlayan bir CHP kendi önerdiği Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) yolunda önemli bir adım atmış olur.

Çünkü İran ve Irak Şam'a destek vermektedir.

CHP kararlı davranmak zorundadır.

20 Ağustos 2013'te Bağdat'a giden Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın tepkisinden çekindiği için Kahire'ye Loğoğlu ve Osman Korutürk'ü yollamıştı.

Başta Suriye ve Irak olmak üzere bu coğrafyada son 8 yılda çok acı yaşandı.

Daha fazla yaşanmasın diye Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP hemen harekete geçmelidir.

CHP; Mustafa Kemal'ın bölgesel ittifak girişimlerinden ders almalıdır.

CHP kendi projesi OBİT'i bölge ülkelerinin gündemine taşımak için hemen adım atmalıdır.

Çarşamba akşamı BM Genel Kurulu'nda konuşan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih OBİT benzeri bölgesel oluşumların önemine dikkat çekerek bu yönde çaba harcayacaklarını söyledi.

Benzer şeyleri İran Cumhurbaşkanı Ruhani de dile getirdi.

Suriye sorununun çözümüne katkı sağlayabilecek ve buradaki mültecilerin ülkelerine dönmelerine yardım edebilecek girişimlerinde başarı sağlayabilen bir CHP Türkiye'yi rahatlatabilir ve OBİT projesini hayata geçirebilir.

Bunun için CHP zaman kaybetmeden birinci aşamada Şam, Bağdat ve Tahran'a gitmelidir.

Yerel yönetimlerde olduğu gibi CHP farklı bir parti olduğunu kanıtlamak zorundadır.

CHP; AKP'nin tepkisini değil Türk halkına doğruları anlatmayı önemsemelidir.

Bunu Suriye konusunda başarırsa gerisi çok kolay.

Bugün yaşadığımız TÜM iç ve dış sorunların en önemli nedeni AKP'nin Suriye politikasıdır.

Bu politikadan vazgeçilir ve Ankara Şam ile konuşmaya başlarsa Türkiye çok rahatlar.

Sorunların tümü hemen çözülür ve Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları yavaş yavaş giderilir.

Bu kadar basit.

AKP bunu istemiyorsa CHP'ye düşen görev bunu halka anlatmaktır.

Çekinmeden ve korkmadan.

CHP şimdiye kadar haklı olduğu gibi bundan sonra çok daha haklı çıkacaktır.

Türkiye ve bu coğrafyadaki tüm ülkeler ve halklar mutlu olacaksa her şeye değer.

Erdoğan'a ‘Esad ile barışmalısın' diyen Kılıçdaroğlu Şam'a gidip savaşın bitmesi ve Türkiye ile Suriye halklarının esenliği için Emevi camisinde dua etmelidir.