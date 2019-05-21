17 yıl geçti aradan

– Erdoğan, Alman gazeteciye; “Üzerimize düşeni yapıp 8 yılda Avrupa Birliği'ne tam üye oluruz” diyeli 17 yıl oldu.

– Erdoğan; “Bu ülkenin nasıl soyulduğunu göreceksiniz” diyeli 16 yıl oldu.

– Erdoğan; ‘‘Ticaretten kazancım olmasa Başbakanlık maaşıyla geçinemem'' diyeli 15 yıl oldu.

– Erdoğan; “Ben ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim” diyeli 14 yıl oldu.

– Erdoğan; “Benim oyum artsın, ben buradan siyasi rant sağlayayım da ekonominin dengeleri bozulursa bozulsun… Bunu bu millet affetmez” diyeli 13 yıl oldu.

– Erdoğan'a, oğlunun aldığı gemi sorulduğunda; “Gemi var gemicik var, o gemi değil gemicik” diyeli 12 yıl oldu.

– Erdoğan Diyarbakır konuşmasında bölgede 3 milyon 800 bin kişiye iş bulunacağını açıklayıp, “TOBB'un 1 milyon 300 bin üyesi var. Her biri bir işsizi işe alsa işsizlik sorunu kalmaz” diyeli 11 yıl oldu.

Son 10 yıl

– Erdoğan; “‘Türkiye'de medya güvenilirliğini yitirdi ve kendini bitirdi” diyeli 10 yıl oldu.

– Erdoğan; “TL'nin değerinin düşürülmesine sıcak bakmıyorum. Niye paramızın değeri düşürülsün ki? Bu bizim onurumuzdur, niye kaybedelim?” diyeli 9 yıl oldu.

– Erdoğan; “Şurada biz yerli otomobilimizi üretelim ve dünyaya gösterelim“ diyeli 8 yıl oldu.

– Erdoğan; “İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi'nde namazımızı da kılacağız” diyeli 7 yıl oldu.

– Erdoğan; “Borcumuz bitiyor, artık borç veren bir ülke haline geldik” diyeli 6 yıl oldu.

Son 5 yıl

– Erdoğan; “Biz inşaat sektörüne asla dur demedik. İnşaat sektörüne yürüyün dedik” diyeli 5 yıl oldu.

– Erdoğan; “17 milyon yoksul… Nerede yoksul? Hangi veride var? Hiç dürüst değil bunlar. Nerede böyle bir yoksul?” diyeli 4 yıl oldu.

– Erdoğan; “Bundan önce de bunu yaptılar. O zaman ne dedim? Teğet geçecek, dedim. Aynı şeyi yine söylüyorum. Teğet geçecek” diyeli 3 yıl oldu.

– Erdoğan; “Varlık Fonu'yla dolarda düşüş yaşanıyor. Dolar kuru 3.50'nin altına iner” diyeli 2 yıl oldu.

– Erdoğan; “Yetkiyi bana verin. Faizle, kurla mücadeleyi bana bırakın” diyeli 1 yıl oldu.