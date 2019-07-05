Bir adı olmalı.

Benim önerim:

“Salkım yutanlar”

Bu ad, akılda kalır.

Halka telkin verdiler: Kul hakkı yemeyiz. Yedirmeyiz. Nefsimizi düşünmeyiz. Millet için çalışırız. 17 yıl birbirlerini böyle övdü, yüceltti, yükselttiler.

Mart seçimleri yapıldı.

3 ayda perde kalktı.

Salkım yutanlar!

Kabak misali ortadalar.

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Ankara Belediye Başkanlığı'na seçilen Mansur Yavaş, “kim hangi araçlara biniyordu?” diye bir envanter yaptırdı. Eski başkanın üç lüks otomobile bindiğini, benzin paralarının ve şoförlerin maaşlarının belediye parasıyla ödendiğini tespit etti. Parti Genel Başkanı, “yorgun metalsin çekil” demiş. İstifa etmiş ama iki yıldır belediye parasıyla alınmış ya da kiralanmış “3 lüks makam otomobiline” birden biniyormuş. Ancak 2'si geri alınabildi. Vali Bey'in yetkisi denilerek, şekil şartına uyduruldu, en lüks olanı yine “Salkım Yutan” tarafında kaldı. İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu da envanter çıkartıyor; kimin kaç makam aracına birden bindiğini yakında Yenikapı Meydanı'nda “salkım yutanlar makam oto sergisi” açarak bütün Türkiye'ye duyuracağını söyledi.

Renkli örnekler göreceğiz.

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Bir haftadır gündem.

Türkiye onu konuşuyor.

“Edepsizler…” karşı hamlesiyle son “salkım yutma örneğini” geçiştirmeye çalıştı. Meclis Başkanlığı'ndan emekli olmuş, yüksek tutulan milletvekili emekli maaşını hak etmiş, alıyor. Devlet ona emekliliğinde de binsin diye şoförlü makam aracı vermiş, biniyor. Yine emekliliğinde kullansın diye Meclis Başkanlığı'nda bir oda tahsis edilmiş, kullanıyor. Avukat olduğu için özel bürosu da var ve özel dava takip ediyor olmalı, ama YİK üyeliğine tayin olur olmaz devletten ayrı bir maaş daha almaya (çift dikiş) başladı ve ilk ayda yüzde 40 zam ile ödüllendirilerek 18 bin lira da “bu yeni salkım yutma faslından” ilave gelir sahibi yapıldı. Memura ve işçiye ancak yüzde 6 zam verilen şu krizli, sıkıntılı günlerde YİK üyesi maaşına yüzde 40 zam yapılması “salkım yutuculuğun en muteber devlet kurumu haline getirilmesi” değilse nedir?

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Salkım yutuculuk.

Fena halde kök saldı.

Bizim SÖZCÜ muhabiri Ali Ekber Ertürk, “salkım yutuculuğun lojman ayağını” gösteren ibretlik bir haberi geçen gün yazdı. Rasim Arı adlı partili bir bürokrat, merhum Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a 2002 yılında danışman olmuş. Ona devlet bir lojman vermiş. Sonra sırasıyla Milli Eğitim, Gençlik Spor bakanlarına danışman, daha sonra Spor Hizmetleri Daire Başkanı olmuş. Aynı lojmanda 2002-2019 arası 7 yıl kalmış. 31 Mart seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı seçilmiş fakat lojmanı boşaltmıyor. Oğlu kalıyor. Oğlan ABD'ye okumaya gitmiş, lojman yine boşaltılmıyor.

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Salkım yutma!

Bulaşıcı mikrop.

10 büyük kentin yeni seçilmiş muhalefet belediye başkanları “salkım yutma mikrobunun” yönetimlerine de bulaşmaması için ne yapacaklar? Hemen açıklasınlar, halk bilsin, isteriz, bekleriz.

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Tren yolculuğu yine 25 can almasın diye!

Her yıl neredeyse 1-2 kez yaşıyoruz. En son Çorlu'da tren yolculuğunda 7'si çocuk, kalanı genç 25 kişi hayatlarının baharında canlarını yitirdi. Aileler acı içindeler. Yeni tren kazaları olmasın diye köklü bir çözüm üretilmeli. Yavuz Kaya, şu öneriyi gönderdi: “Havayolları her türlü uluslararası denetime tabii… En küçük hata ya da kuralsızlıkta, uçuş engelleniyor, hava alanlarını, hatayı yapan uçak şirketine kapatıyorlar. Demiryollarında da uluslararası disiplin ve güvenlik önlemlerini getirebilmek için bir şeyler yapmalıyız. Uzmanlar konuşsun, ne yapılabilir?”