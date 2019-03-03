Gerçek kişiler için vergi rehberi

2018 yılında elde edilmiş olan Gelir Vergisi'ne tabi gelir unsurları ile ilgili olarak mart ayında verilecek beyannameler yaklaşık 3 milyon 700 bin mükellefi ilgilendiriyor. Gelir Vergisi ile ilgili beyanname öncesi özet bilgileri siz değerli okurlarımızla paylaşacağım. “Gerçek Kişiler İçin Vergi Rehberi” yazı dizimiz ile ilgili olarak, Sözcü okurlarından mail yoluyla gelen soruları da zaman zaman köşemde yanıtlayacağım.

İşte yazı dizimizde işleyeceğimiz konular:

1) Kimler, hangi gelirleri için beyanname vermek zorundadır?

2) Ücret geliri elde edenler beyanname verecek mi?

3) Kira gelirleri nasıl beyan edilecek?

4) İşyeri kira geliri elde edenlerin vergi yükü arttı mı?

5) Hangi menkul sermaye iratları için beyanname verilecek?

6) Hazine bonosu ve Eurobond gelirleri nasıl vergilendirilecek?

7) Evini satana vergi var mı?

Yarın başlıyoruz.