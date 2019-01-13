Yerel seçimlere 76 gün kala seçmen kaydırmalar başladı

Partiler seçimi kazanma olanakları olmayan seçim çevrelerinden, az oyla kaybettikleri yerlere seçmen kaydırması yapıyor. Ankara'nın 7 ilçesinde bir önceki seçime göre kaç seçmen kaydırıldığı YSK kayıtlarıyla belgelendi. Bazı ilçelerde yüzde 100'e kadar seçmen artışının yapıldığı anlaşıldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) görev süresi 23 Ocak'ta dolacak olan başkan ve 5 üyenin görev süresi uzatıldı. Tutukluların ve taksirli suçlardan hükümlülerin kendi seçim çevresi dışında oy kullanma hakkı ellerinden alındı. Son dönemde çok sayıda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü değiştirildi. Bunların seçimlerle ilgili olduğu konuşuluyor. CHP Parti Meclisi'ne önceki seçimlerle ilgili kapsamlı bir rapor verilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu günlerde yine bir rapor verildi. Bu raporun konusu ise seçmen kaydırmasıyla ilgili.

KAYDIRMA NEDEN ÖNEMLİ?

Bu çalışmaların içinde bulunan Mehmet Günal Ölçer'e, CHP yönetimine verilen seçmen kaydırmalarıyla ilgili bilgileri sordum. İşte anlattıkları: “31 Mart'ta 2019 da yapılacak yerel seçimlerde, senaryoya göre İstanbul'da 15 ilçede seçimi kazananla, seçimde ikinci olan siyasi parti arasında maksimum 8 bin civarında oy farkı olacak. Bu durum, bir yerden bir yere seçmen kaydırılmasının çok önemli olduğunu gösteriyor. İstanbul'da CHP'nin 13 ilçede belediye başkanlığı seçimini tek başına kazanacağı, 12 ilçede de AKP-MHP ittifakının seçimi kazanacağı, CHP- İYİ Parti ittifakıyla 12 ilçe, CHP-HDP işbirliğiyle de 2 ilçenin kazanılabileceğinin mümkün olduğu anlaşılıyor.

OYLARI BOŞA GİDER

AKP'nin Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde seçim kazanması mümkün değil. Örneğin Kadıköy'de AKP ve MHP'nin 24 Haziran'daki seçimde oylarının toplamı 66 bin 400'dür. Eğer, bu oyların bir kısmını seçimi az farkla kaybettiği ilçelere kaydırmazsa, oylar parti açısından boşa gitmiş olacak. Yine bir örnek verelim: İzmir- Karşıyaka'da son seçimde AKP 36 bin, MHP'nin de 8 bin 800 oyu vardı. 31 Mart seçiminde de AKP'nin Kadıköy'de seçimi kazanması da imkansız. Son seçimde CHP'nin 144 bin, İYİ Parti'nin 28 bin oyu vardı. AKP, Aliağa, Foça ve Bergama, hatta Menemen'de az oyla seçim kaybedecekse, Karşıyaka'daki seçmenini, seçimi kazanmak istediği bu ilçelere kaydıracaktır.

YAZILIMLARIMIZ HAZIR

Muhtarlık bölgesi seçmen listelerine yapılacak itirazlardan sonra listeler 23 Ocak'ta sandık bölgesi listesi olarak yayımlanacak. Geçen seçimde muhtarlık bölgesiyle, sandık bölgesi listelerine baktığımızda sadece İstanbul'da yaklaşık 242 bin, Türkiye genelinde de 1 milyon 800 bin seçmenin hareket ettiğini yani kaydını başka yere aldırdığını görüyoruz. Gelecek seçimde de bu hareketliliği ortaya koyacak, hangi ilçeden, hangi ilçeye kaç seçmenin hareket ettiğini gösteren yazılımlarımız hazır.

33 SAAT YETMEZ

Muhtarlık bölgesine yapılacak itirazı vatandaş, sandık bölgesi listelerine itirazı ise siyasi partiler yapıyor. Sandık bölgesi seçmen listesi 23 Ocak saat 08.00'den itibaren yayımlanacak, itiraz ise 24 Ocak saat 17.00'de sona erecek. Yani, itiraz için 33 saat süre veriliyor. Gezdirilen seçmenlerin bu süre içinde bilgisayarda tespit edilmesi, sahada kontrol edilmesi, yanlış olanlara itiraz edilmesi ve bu işlemlerin tamamlanması mümkün değil. Bir hatırlamada bulunalım önceki seçimde sandık listeleri YSK'nın açıkladığı takvimden 12 gün gecikmeyle açıklandı. Partilere 33 saat verilirken, kendilerinin o geciktirmeleri yüzünden seçmen kaydırmaları yapıldı.

TAKVİM SIKIŞTIRILMAMALI

Yapılması gereken örneğin Foça'da 22 bin seçmen var. 22 bin seçmenin listesi muhtarlık bölgesinde yayımlanıyor. Bu sandık seçmen listesine aktarıldığında sayının 1.800 arttığını görüyoruz. Bu yüzde 11 kadar seçmen sayısında artış demektir. Seçim takvimi sıkıştırılmamalı. 33 saatle sınırlanan itiraz süresinin 5-10 gün olarak belirlenmesinde büyük yarar var. Hangi ilçelere seçmen kaydırıldığını biliyorsanız, yasal sınırlar içinde siz de karşı önlem alabilirsiniz.”

ANKARA'DA NELER OLUYOR

“Temiz Seçim Platformu” da Ankara'da ‘seçmen kaydırmayla' ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı. YSK tarafından 4 Ocak'ta askıya çıkarılan seçmen listenin analizi yapıldığında Ankara'nın 7 ilçesine önemli ölçüde seçmen kaydırması saptandı. Bazı ilçelerde neredeyse yüzde 100 oranında seçmen sayısı artırıldı. Platform adına SÖZCÜ'ye konuşan eski Bakan Yaşar Okuyan, çarpıcı kaydırmaları sıraladı…