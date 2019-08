Batı medyası

Ertuğrul (Özkök) Ağabeyi eleştireceğim.

Takıntı haline getirdi Venezuela'yı; ABD askeri darbe yapsa rahatlayacak! 1973'te Şili'de, 1978'de Arjantin'de olanların benzeri olsa “oh özgürlük geldi” mi diyecek?

Okuyor Batı basınını; alıyor eline kalemini, küresel medyanın yazdıklarını tekrarlıyor.

Köşesine çöp kamyonundan “bir şey” arayan çocukların fotoğrafını koyup sonucu bildiriyor: “Venezuela halkı aç!”

Ertuğrul Ağabey aynı zamanda bilim insanı; sosyolog… Bilimin temel metotlarından “nedensellik” ilkesini iyi bilir. Halk diliyle “illiyet bağı”…

Eylemin/olayın “hangi gerekçeyle” veya “hangi sebeple” yapıldığına “neden-sonuç” ilişkisiyle yanıt aramak zorunda. Sebep olmadan sonuç olmaz…

Sonucu sebepten kopardığınız zaman konu hakikatle bağını koparır!

Bir gazeteci…

Bir bilim insanı…

Her konuda gerçeği arayan kişi “neden” sorusuna odaklanmak zorundadır:

-Venezuela halkı neden aç?

ABD ambargosu yüzünden!

-Ambargo neden var?

302.8 milyar varille dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela'nın, petrolünü millileştirmesi yüzünden!

-Chavez, 1998'de petrolünü neden kamulaştırdı?

“Dünyanın petrol ağası” kimliğini sürdürmek isteyen ABD, Venezuela'yı sömürüyordu.

Sebep petrol sömürüsü; ve sonuç acımasız ambargo sonucu çöp arabası arkasında “bir şeyler” arayan çocuklar!

Gerçek hikaye bu…

ABD bunu Saddam döneminde Irak'a yaşattı. Binlerce çocuğun ölmesine sebep oldu.

ABD bunu Kaddafi döneminde Libya'ya yaşattı. Binlerce çocuğun ölmesine sebep oldu.

ABD bunu yıllardır İran'a yaşatıyor. Binlerce çocuğun ölmesine sebep oluyor.

Baş çelişki emperyalizmdir; ve saflar buna göre belirlenmelidir.

68 Kuşağı'ndan Ertuğrul Ağabey bunu bilmez mi?

Küresel kavga

Ertuğrul Ağabey…

Batı kaynaklarını gözü kapalı kullanıyor; sorgulama ihtiyacı hissetmiyor. Venezuela haberinin ve fotoğrafının kaynağı, ekonomi gazetesi Financial Times! Hani şu dünya iş çevrelerinin yakından takip ettiği yayın organı…

Alman Bild gazetesi eski genel yayın yönetmeni Kai Diekmann, Ertuğrul Özkök'ün yakın arkadaşıydı. Onu Bild gazetesine köşe yazarı bile yaptı.

İşte… Başını Bild gazetesinin çektiği Alman medyası bu ocak ayında Finansal Times'a “savaş” açtı. Küresel medyada fırtına koptu…

Konu şuydu:

Wirecard AG, Almanların küresel finansal hizmetler veren teknoloji şirketi. Geleneksel kağıt para vs. yerine “elektronik/ internet bankacılığı” yapıyor. Geleceğin küresel bankacılığı yani…

Financial Times… Ocak ayında defalarca, Alman şirketinin özellikle Asya-Pasifik piyasalarında manipülasyon yaptığını yazdı. Üstü kapalı “kara para akladığını” demeye getirdi…

Wirecard'ın hisse fiyatları tepe taklak düşmeye başlayınca, Alman medyası başta haberi yazan Dan McCrum olmak üzere Financial Times'a demediğini bırakmadı.

Konu yargıya uzandı; Münih savcısı 1 Şubat 2019'da, Alman Menkul Kıymetler Ticaret Kanunu'nun ihlal edildiği iddiasıyla Financial Times ve Dan McCrum hakkında cezai soruşturma başlattı. Alman Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu/ BaFin, Wirecard hisselerinin düşüşünü önlemek için satışını yasakladı. (Yahu yabancılar şirketlerini nasıl koruyor? Biz de olsa iktidarın kılı kıpırdamaz!)

Financial Times soruşturması sürüyor…

Bunlar sonuç…

Sebep ne?

Perde arkası

Wirecard AG adlı Alman şirketinin dünyada iki büyük rakibi var:

-Biri, Amerikan şirketi “PayPal”…

-Diğeri, Amerikan şirketi “Western Union”…

“Tıklama bankacılığını” küçümsemeyiniz; ABD'nin en büyük 200 şirketinden biri PayPal. Dünyanın en zengin 50 kişisinden teknoloji girişimcisi Elon Musk bu şirketin ortağı…

Keza: “WeChat”, “Viber” gibi mesajlaşmalar, para havale vs. işinde bu Amerikan Western Union şirketi var. (CEO'su da bir Türk; Hikmet Ersek.)

Yani…

Küresel “tıklama bankacılığı” Amerika ve Almanya arasında sert rekabete sahne oluyor. Kıran kırana savaşıyorlar. Kuşkusuz… Mücadele küresel medya üzerinden de sürüyor. Ertuğrul Ağabeylerin pek güvenip toz konduramadığı Financial Times bu kavganın tam da merkezinde yer alıyor…

Evet, “sonuca” değil, “sebebe” odaklanmanız gerekiyor. Kafanızda “neden” sorusu olmazsa küresel rüzgarlarda savrulup durursunuz!

Ülkemizde “neden” sorusunu unutturdular. Böylece şunu görmez oldu Ertuğrul Ağabey:

Dünyada petrol kaynakları zengin hangi bağımsız ülke varsa, Batı medyası tarafından neden hedefe konuluyor?

İtibariyle…

Venezuelalı çocuklar neden açlığa mahkum ediliyor?