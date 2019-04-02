25 senelik gece…

Oturuyorum, olmuyor.

Ayağa kalkıyorum, olmuyor.

Nasıl seviniyorduk biz yahu?

★

Güya televizyon karşısındayım, koltukta.

Ruhum fırlamış caddeye, koşturuyor.

Kalbim yerinden fırlayacak sanki.

Oturduğum yerde nefes nefeseyim.

★

Müzik yok.

Göbek attığımı hissediyorum iyi mi.

Hem içim içime sığmıyor, coşkuluyum, hem neşeli şarkılar geçiyor zihnimden ama, büyüsü bozulmasın diye korkuyorum…

Haykıra haykıra sessizim.

Keyiften huzursuzum.

★

Yatayım bari diyorum.

Uyuyamıyorum.

Duygularım çoktaaan kırlara uçmuş bile.

Sırtüstü uzanmışım papatya tarlasına.

Ağzım kulaklarımda.

Mutluluğa hazırlıksız yakalanmak diye bir şey mi var acaba?

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Durup dururken Kırşehir'e gidesim var mesela.

Bilecik'i göresim var.

Edirne'den Ardahan'a…

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Akp'nin üzülmeyi öğrenmesi kaç gün sürer, orasını bilmem…

Benim sevinmeyi hatırlayabilmem için en az bir güne ihtiyacım var galiba.

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Mesaj yağıyor cep telefonuma, sabahın ilk ışıklarında:

İzmir'in dağlarında…

Ankara'nın bağlarında…

İstanbul'un boğazında…

Yahu çocuk gibi ağlıyorum be.

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Dile kolay, kabus gibi 25 sene…

Hakaret.

Küfür.

Aşağılama.

Tehdit.

Sevinmeyi unutmuşuz…

Sevilmeye sevilmeye.