Seçim gecesi…

Herkes asrın liderimizin ne diyeceğini merak ediyordu.

Yenilgiyi kabullenecek miydi?

Balkona çıktı.

Hoparlörlerden bangır bangır “sen hiç üzülme ağlama” şarkısı çalıyordu, kendi seçmenlerine hitaben bu şarkıyı söyledi.

Bu güller senin için

Bu gönül ikimizin

Hiç üzülme ağlama

Sen gülümse daima.

Akp genel merkezinde tarihte ilk defa bu şarkı çalıyordu.

Belli ki özenle seçilmişti.

Sonra, tıpkı şarkının sözleri gibi “teselli” konuşması yaptı.

“Şu anda bakıyorsunuz, Ankara'da ilçelerin çoğu bizde, İstanbul'da mevcut ilçe sayısından fazlası Cumhur İttifakı'nda, bu ne demektir, halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak verse bile ilçeleri AK Parti'ye vermiş, yolumuzu aynı şekilde devam edeceğiz” dedi.

Kabullenmişti…

İlçeler bizde filan diyerek, tabanına moral vermeye çalışıyordu.

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Salı günü…

Geçersiz oylar sayılmaya başlandı.

İstanbul il örgütünün son çırpınışı mıydı?

Yoksa, bizzat asrın liderimizin talimatı mıydı?

Herkes bu soruların cevabını merak ediyordu.

Miraç Kandili vesilesiyle Çamlıca Camisi'ne gitti, çıkışta konuştu, seçim gecesiyle aynı pozisyondaydı, geçersiz oyların sayımıyla sonucun değişmeyeceğini biliyordu, gene “teselli” konuşması yaptı.

“Her olanda hayır vardır” dedi.

“Bunlar topal ördek” dedi.

Yani, belediye meclisinin çoğunluğu bizde olduğu için büyükşehir belediye başkanını kıpırdatmayız, engelleriz demek istiyordu.

Balkondaki sözleriyle aynı kapıya çıkıyordu.

Yenilgiyi kabullenmişti, tabanına moral vermeye çalışıyordu.

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Ve, perşembe günü…

Ekrem İmamoğlu, BBC'ye röportaj verdi.

“Türkiye'nin sonraki cumhurbaşkanı olacak mısınız?” diye sordular.

Gülümsedi, “god knows” cevabını verdi.

Yani “Allah bilir” dedi.

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Şak…

BBC röportajına kadar yenilgiyi kabullenen asrın liderimiz çıktı, seçimin tekrar edileceğini ima etti.

“Usülsüzlükler bazı değil, bütünü usülsüz, burada organize bazı suçların işlendiğini gördük, geçmişte Yalova'da Ağrı'da örnekleri var, Amerika'da örnekleri var, yüzde bir gibi sıkıntılı oy miktarı bile olsa yeniden seçime gidiyor, kimsenin kalkıp da 13-14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına girmesine hakkı yoktur” dedi.

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BBC röportajı kırılma noktasıdır.

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BBC röportajına kadar Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın rakibiydi.

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Asrın liderimiz, BBC röportajına kadar “belediyeler gitse de saray benim” diye düşünüyordu.

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Herkesin aklından geçirdiği ama şimdilik kimsenin dillendirmediği konuyu birinci ağızdan duyunca… Ekrem İmamoğlu'nun zaferini kabullenirse, başına neler geleceğini öğrenmiş oldu!