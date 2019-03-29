Akşener'e hapis.

Kılıçdaroğlu'na idam.

Mansur Yavaş'a tehdit.

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Belediye işi “gönül” işi dedikleri bu!

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Asrın liderimizin gönlüne en son Hüsamettin Cindoruk düştü.

Bedelini ödeyecek dedi.

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Bedel ödetmek için mesela, 27 Mayıs darbesinde olduğu gibi Yassıada'ya göndermeye kalksak… Zaten Yassıada'daydı.

Herkes masanın altına saklanırken, Hasan Polatkan gibi idam edilenlerin, Tbmm başkanı Refik Koraltan gibi idama mahkum edilenlerin canıgönül'den avukatıydı.

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Bedel ödetmek için hapse atmaya kalksak… Zaten yattı.

Gönlü ferman dinlemedi, Yassıada mahkemesi'ne itiraz ettiği gerekçesiyle Balmumcu sıkıyönetim cezaevi'ne tıkıldı.

Metruk binaydı, tuvalete giderken saldıran fareleri kovsunlar diye demir çubuk veriyorlardı, öyle berbat bir yerdi, aile büyüklerinden biri not göndermişti, Allahım beni mağlup etme, Allahım beni mahcup etme yazıyordu, 2.5 ay boyunca kapkaranlık zindanda gönül gözü'yle bunu okudu, öyle hayatta kaldı.

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Bedel ödetmek için, 12 Eylül darbecileri gibi Zincirbozan'a göndermeye kalksak… Zaten Zincirbozan'a gönderilmişti.

Milli Güvenlik Konseyi kararıyla dört ay yatırıldı. Gönülden bağlı olduğu Süleyman Demirel, gözden ırak gönülden ırak olan Zincirbozan için, bu dönemin Bekirağa bölüğü'dür diyordu.

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Bedel ödetmek için Silivri'ye göndermeye kalksak… Zaten Silivri'deydi.

Herkes masanın altına saklanırken, göz görmeyince gönül katlanır demedi, cübbesini giydi, Ergenekon davasına avukat olarak katıldı. Kendisini hapse tıkan askere gönül koymadı, Silivri mahkemesiyle Yassıada mahkemesi arasında fark yoktur dedi. Silivri cezaevi bu dönemin Bekirağa bölüğü'dür dedi. Tutuklu gazeteciler için Silivri cezaevinin kapısına sandalye koydu, oturdu, adalet nöbeti tuttu.

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Böyle peşpeşe okuyunca gözümüz gönlümüz açılıyor değil mi?

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86 yaşında.

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Yassıada

Zincirbozan

Silivri

Bir insan gönül rızasıyla daha nasıl bedel öder ki?

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Demokrasiye gönlü olan biri, demokrasi mücadelemizin özeti olan, demokrasi duayeni Cindoruk'u tehdit eder mi?