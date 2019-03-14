Uzayda ekilen ilk bitki, patates.

1995 yılında, uzay mekiği Columbia'da yetiştirdiler.

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Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar, Uzay İstasyonu'nda tarım yaptılar, ürettikleri marullarla salata yapıp yediler, NASA bu tarihi yemeği internetten naklen yayınladı, üç yıl oldu.

Uzay İstasyonu'ndaki serada patates yetiştiriliyor.

Buğday, domates, soğan, pirinç, bezelye, şalgam, turp, sarımsak, salatalık, maydanoz, dereotu

yetiştiriliyor.

Hasatı yapılan ürünler uzay mekiğiyle Kennedy Uzay Merkezi'ne gönderiliyor, test ediliyor, lezzeti, besleyiciliği, dünyadakiyle aynı.

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NASA'nın astrobiyologları Peru'da Pampas de la Joya Çölü'nde Mars simülatörü kurdu. Basınç, sıcaklık, ışık, karbonmonoksit derişimiyle birebir Mars ortamı oluşturuldu, patates yetiştirildi.

Mars kolonisi Mars'a yerleştiğinde ilk ekilecek ürün, patates olacak.

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Aeroponik sistemle, bitki köklerine sürekli olarak su ve besin çözeltisi püskürtülerek “topraksız” patates yetiştiriliyor.

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Ürdün'de çölde, deniz suyunu arıtarak tarım yapılıyor, domates, patlıcan, soğan yetiştiriliyor.

Suudi Arabistan'da çölde organik tarım yapılıyor.

İsrail'de toprak yok, gölge bile yok, ama tohumda süper güç, Arava Çölü'nden dünyaya sebze meyve çiçek ihracatı yapılıyor.

Avustralya çölde domates yetiştiriyor.

Çin, ot bitmeyen Gobi Çölü'nde kavun karpuz yetiştiriyor, “yeşil Çin seddi” adıyla orman oluşturuyor.

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Çin ulusal uzay idaresi, ay'ın karanlık yüzüne insansız hava aracı indirdi, pamuk ve patates yetiştirmeyi deniyor.

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1846 yılında İrlanda'da patates faciası yaşandı. Ülkenin en büyük besin kaynağı patatesti, mantar hastalığı bulaştı, binlerce insan patatesten zehirlenerek öldü, panik çıktı, patates üretimi bıçak gibi kesildi, patates tarlaları ekilmedi, kıtlık başladı, insanlar bu defa açlıktan ölmeye başladı, İrlanda'dan kaçış başladı, gemilerle, irili ufaklı teknelerle ABD'ye göç etmeye çalıştılar, Suriyeli mültecilerin trajedisi gibi trajediler yaşandı, bir milyon İrlandalı öldü, iki milyon İrlandalı ülke dışına çıktı. O sırada padişah Abdülmecid tahttaydı, İrlanda'ya para yardımı yaptı, beş nakliye gemisiyle gıda gönderdi, Dublin limanı abluka altındaydı, yardım gemilerimiz Drogheda limanına yanaştı, yükü orada boşalttı, bu gıda yardımı Türk-İrlandalı dostluğunun temelini oluşturdu, Drogheda ahalisi Osmanlı yardımını unutmadı, kasabanın futbol kulübünün amblemine “ay-yıldız” konuldu.

Bu tarihi anekdotu, 2010 yılında Türkiye'yi ziyaret eden İrlanda cumhurbaşkanı Mary McAleese anlatmıştı.

Osmanlı, patates vesilesiyle “ay-yıldız” ihraç etmişti.

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Ve maalesef bugün…

200 bin ton patates ithal ediyoruz.

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Uzayda bile yetişiyor.

Çölde bile yetişiyor.

Topraksız bile yetişiyor.

Dünyanın en bereketli memleketi Türkiye, ithal ediyor.

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Hani, ben bunun babasını da sevmezdim diye bir laf vardır ya…

Ben bu tarım bakanının babasını da sevmezdim.

Anap'ın bakanıydı, bal tutan parmağını yalar misali, bakanlık koltuğunda otururken, İzmir'de Toki desteğiyle villa sitesi kurdu, o sitenin adını gayet pişkin şekilde “Baltutan Sitesi” koydular!

Kardeşi desen… Rektördü, fetoculuktan hapiste, yargılanıyor.

Kendi mahareti de, patates ithalatı sayesinde öğrenildi…

Sıfır gümrükle patates ithal eden tarım bakanımızın, tarım bakanlığı koltuğuna oturana kadar, Kanadalı patates şirketi McCain Foods'un danışmanı olduğu ortaya çıktı.

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Yerli ve milli değil mi?

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Elin oğlu uzayda bile tarım yapıyor ama…

Böylesini anca biz yetiştiriyoruz yani!