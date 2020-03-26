ABD donanmasında corona virüsü salgını yayılıyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alana corona virüsü salgını her geçen gün yayılmaya devam ediyor. ABD donanmasına bağlı USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi'nin ekibi arasında yeni corona virüsü vakalarının olduğu bildirildi.

RAKAM VERMEDİ

ABD Donanma Sekreteri Thomas Modly, yaptığı açıklamada gemide yeni corona virüsü vakalarının bulunduğunu bildirirken, vaka sayısı hakkında rakam vermedi. Modly, gemi Guam’a yanaştığında tüm personele korona virüs testi yapılacağını açıkladı.

Modly, önceki açıklamasında USS Theodore Roosevelt'te 3 denizcinin korona virüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı. USS Theodore Roosevelt’in yaklaşık 5 bin personeli bulunuyor. İHA

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