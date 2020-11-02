ABD seçim sonuçlarını korkuyla bekliyor

ABD’de kritik oylama öncesinde ülke genelinde büyük bir endişe ve panik var… Bunun sebebi ise ABD Başkanı Trump’ın seçimlerde hile olabileceğini ve kaybetmesi durumunda görevini kolay kolay bırakmayacağını ima etmesi oldu.

Seçimlerde “Trump’ın beklemediği bir sonuç çıkması” durumuna karşı şehir merkezlerinin alışveriş dükkanları, bankalar, içki satış merkezleri gibi birçok dükkan ön camlarını ve girişlerini tahtalarla örterek önlemler almaya başladı.

BIDEN KAYBEDERSE DE OLAYLAR ÇIKABİLİR

Trump’ın “seçim boyunca hile olabilir, kaybedersem kabul etmem” sözleri ve iktidarı hemen teslim etmeyeceğini ima eden açıklamaları ile Covid-19 ile doruğa ulaşan ekonomik zorluklar olay çıkma ihtimalini güçlendiren etkenler. Biden'in kaybetmesi durumunda da özellikle siyahların olaylar çıkarmasından ve dükkan yağmalamasına neden olmalarından endişe ediliyor.

FBI ve polis teşkilatı olay çıkması muhtemel yerlerde olağanüstü önlemler almaya devam ediyor. Devriye sayıları arttırılırken bazı eyaletlerde valilerin askerleri devreye soktuğu bile ifade ediliyor.