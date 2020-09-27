ABD’de beyin yiyen amip paniği: İçme suyunda bulundu

ABD’nin en büyük eyaletlerinden Teksas’taki Lake Jackson bölgesinde beyin yiyen amip paniği yaşanıyor…

Şikayetler üzerine yapılan incelemeler sonucunda 27 binden fazla insanın yaşadığı Lake Jackson’da beyin yiyen amip olarak bilinen ve beyinde enfeksiyona sebep olarak ölümcül olan “Naegleria fowleri”nin içme suyu sisteminde bulunduğu açıklandı. Yetkililer şehirdeki su şebekesinde amip bulunduğunu açıkladı.

SAKIN BURNA ÇEKMEYİN

2009 ile 2018 yılında ABD genelinde Naegleria fowleri sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının yaklaşık 34 olduğunu açıklarken, “Su şebekesini dezenfekte etmeye başladık. Fakat bu sürecin ne kadar devam edeceğine dair net bir bilgi veremiyoruz” dedi.

Cuma gecesi yetkililerin, “Sifon çekmek dışında su kullanmayın” uyarısı yaptığını hatırlatan yerel basın, Lake Jackson bölgesi haricindeki bölgelerde bu uyarının geri çekildiğini yazdı.

Yerel yetkililer, Lake Jackson sakinlerine dün gece uyarının kaldırıldığını açıklasa da, “Suyu içmeden önce kaynatın. Duş yaparken suyu burnunuzdan çekmeyin” uyarılarında bulundu. Yapılan açıklamada çocuklarla yaşlıların ve bağışıklık sistemi kuvvetsiz olanların risk grubunda olduğu belirtildi.

Lake Jackson yerel yönetiminde bulunan Modesto Mundo, “Bu ayın başında 6 yaşındaki bir çocuk mikrop bulaştığı için yaşamını yitirmişti. O dönemde başlayan incelemeler kapsamında şehrin su kaynaklarında testler yaptık” dedi. Naegleria fowleri genelde taze su kaynaklarında bulunur ve bütün dünyada görülebilir. Mikrop bulunan su burundan çekildiği zaman enfeksiyon beyne sıçrıyor ve öldürüyor.

HASTALANAN 1 HAFTADA ÖLÜYOR

ABD’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından CDC, “Bu hastalık genelde insanlar ılık taze su kaynaklarında yüzerken ya da dalarken yaşanıyor. Su yutulduğunda enfeksiyon yaşanmıyor ve bu hastalık insandan insana bulaşmıyor” açıklamasını yaptı.

Naegleria fowlerinin semptomları arasında yüksek ateş, mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı bulunuyor. Hastalananlar bir hafta içerisinde yaşamını yitiriyor.

İLGİLİ HABER Corona virüsünde son durum: ABD'de kritik gün! Ölü sayısı 200 bini geçti