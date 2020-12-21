ABD’de kritik gün: 900 milyar dolarlık corona paketinde anlaştılar

Corona virüsü salgınında en çok yara alan ülke olan ABD’de kritik bir gün geride kaldı. Kongre üyeleri uzun süredir tartışma konusu olan corona virüsü yardım paketi üzerinde nihayet mutabakata vardı.

Mart ayındaki 2.3 trilyon dolarlık paketin ardından, 900 milyar dolarlık yeni yardım ABD tarihindeki en yüksek ikinci ekonomi paketi olacak. Ülkede her gün 214 bin insan virüsten etkilenirken, salgın başından bu yana 317 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

‘DAHA FAZLASI LAZIM’



Anlaşma sonrası Kongre üyelerinden de açıklamalar geldi. Cumhuriyetçi Parti Senato’daki çoğunluk lideri Mitch McConnell, “Nihayet iki partinin de desteğini sağladık. Ülkenin buna ihtiyacı vardı” dedi.

Demokrat Parti’nin Senato’daki lideri Chuck Schumer ise paketin yeterli olmadığı görüşünde. Schumer, “Bu yardımın yeterli olduğunu düşünen varsa, ABD’de ne olduğunu bilmiyor demektir” dedi. Schumer, Biden göreve geldikten sonra daha fazla yardım için bastıracaklarını söyledi.

KİŞİ BAŞI 600 DOLAR



Kongre’nin her iki kanadında da destek bulan ve oylamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump’a sunulacak paketle, kişi başı 600 dolarlık yardım yapılması planlanıyor. Küçük işletmelere milyarlarca yardımın yanı sıra, gıda desteği ve aşı dağıtımına da bütçe ayırılacağı belirtiliyor.