ABD’deki Halkbank davasında reddi hakim talebi!

ABD’nin New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen Halkbank davasında ara duruşma video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Hakim Richard Berman, taraflara seri duruşmaların başlangıç tarihi hakkında uzlaşma sağlanıp sağlanmadığını sordu.

Duruşmada Halkbank’ı temsil eden Avukat Robert Cary, seri duruşmaların başlangıç tarihi ve diğer konularda fikir ayrılığı yaşandığını ifade etti. Carry, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışma yapamadıklarını ve tanıkların yurt dışında olması nedeniyle daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek Mart 2022’yi önerdi. ABD’li savcı Michael Lockard ise Şubat 2021’i önererek “Bu, sıfırdan başladığımız bir durum değil” ifadelerini kullandı.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Halkbank’ı temsil eden Avukat Cary, Temmuz ayında mahkemeye reddi hakim talebinde bulunacaklarını bildirdi. Hakim Richard Berman seri duruşmaların tarihi hakkında görüş bildirmezken, Halkbank’ın reddi hakim başvurusunu 14 Temmuz’a kadar yapabileceğini belirtti.

Öte yandan Hakim Berman, daha önce Halkbank’ın reddi hakim talebini kabul etmemişti. İHA