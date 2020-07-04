Akar ve Güler Libya’da Mehmetçik’le bir arada: Hafter’in hayalini siz durdurdunuz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere gittiği Libya’nın başkenti Trablus’taki temaslarını sürdürüyor.

Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığında görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile bir araya gelen Bakan Akar, Mehmetçik’in karada, denizde ve havada önemli faaliyetleri yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.

‘LİBYALI KARDEŞLERİMİZLE BERABERİZ’



Konuşmasında corona virüsü salgınına karşı alınması gereken önlemlerden savunma ve güvenlik konularına kadar birçok hususa değinen Bakan Akar, şunları söyledi:

“Bizim Libya ile 500 yıla varan birlikteliğimiz ortak tarihimiz, kültürümüz, anlayışımız, inançlarımız var. Burada ciddi sıkıntı, haksızlık, adaletsizlik vardı. Biz de burada atalarımıza yaraşır şekilde yapmamız gereken ne varsa, uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız ve sonuna kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

‘HAFTER’İN HAYALİ GERÇEK OLMAK ÜZEREYDİ’

Yurt dışında görevli personelinin sadece kendi görevlerini yapmadığını aynı zamanda ülkelerini temsil ettiklerini ve bunun da kendilerine bir takım sorumluluklar yüklediğini bildiren Bakan Akar, şöyle konuştu:

“Bizim buradaki görevimiz askeri eğitim işbirliği ve danışmanlık. Elimizden geldiğince Libyalı kardeşlerimize bu alanlarda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Darbeci Hafter’in bütün Libya’ya hâkim olmak gibi hayali neredeyse gerçek olmak üzereydi. Fakat sizlerin katkılarıyla dengelerin değişmesi bunu durdurdu.”

‘NİYETLERİ ÇÖZÜM DEĞİL’



Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac hükümeti ile yapılan mutabakatların yanı sıra Başbakan Serrac’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı davet mektubu üzerine Libya’da görev yapmaya başladıklarını bildiren Bakan Akar, “Şimdi, o kadar devlet başkanının bulunduğu ve üzerinde mutabık kaldığı metni bir tarafa bırakmışlar Kahire’de kendilerine göre bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunlar işi sulandırmaktan, kaçak dövüşmekten başka bir anlama gelmiyor. Bu arada Mısır da kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunların hiçbirinin geçerliliği yok, bunların niyetleri herhangi bir şekilde çözüm, birlik ve beraberlikten yana değildir. Kendi kişisel menfaatleri yerine getirme çabasındalar” ifadelerini kullandı.

HELİKOPTERLE TCG GİRESUN'A GİTTİ

Bakan Akar ve Orgeneral Güler Mitiga Hastanesi’ni de ziyaret etti. Bir dönem Hafter milislerinin saldırılarına hedef olan hastanede incelemelerde bulunan Akar ve Orgeneral Güler, buradaki Türk sağlık personeli ile de sohbet etti.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler daha sonra Orta Akdeniz’de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisini ziyaret etti. Helikopterle TCG Giresun’a inen Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Savaş Harekât Merkezi’nde çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Harekât Merkezi’ndeki görevlilerle tek tek görüşen Akar ve Güler gemi personeli ile bir araya geldi.

Savunma ve güvenlik konularına ilaveten Bakan Akar, Yunanistan’ın Ege’de son dönemde gerginliği artıran davranışlarına da değindi.

‘ÇOK AÇIK ŞEKİLDE LOZAN’I İHLALDİR’

“Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak 23 adanın 16’sının silahlandırılması, askeri statü kazandırılması kabul edilemez” diyen Akar, “Bu çok açık ve net şekilde Lozan’ı ihlaldir. Dünyanın hiçbir yerinde karasuları 6 mil hava sahası 10 mil olan bir ada yoktur. EGEAYDAK’ta hiçbir şekilde mutabakat sağlanmamışken ‘Hepsi benim’ diyorsunuz. Bazı Yunan akademisyenler, siyasiler, emekli askerler de bizim dediğimiz yönde yorumlar yapmaya başladı. Yunanlı dostlarımızdan aklıselimle yapılan bu değerlendirmeleri dikkate almalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘OLDUBİTTİYE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ’

Deniz Kuvvetleri’nin Türkiye’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, şöyle konuştu:

“Ege, Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz. Türkiye’nin içinde olmadığı hiçbir çözüm uygun bir çözüm olmayacaktır. Türkiye, Kıbrıs’ta garantördür. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin ve kendi haklarımızın gereği neyse bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı ciddiyetle yapmaya devam edeceğiz.”

‘FRANSA’DAN ÖZÜR BEKLİYORUZ’

“Türk Donanması’nın Fransız askeri gemisini taciz ettiği” yönündeki iddialara da değinen Bakan Akar, bunun tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi. Konuyla ilgili Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan bilgi, belge, görsel kayıtların müttefikler ve NATO karargâhındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldığını anımsatan Bakan Akar, Fransa’nın ise kendi iddialarını kanıtlayan herhangi bir belge sunamadığına dikkat çekti.

Akar, “Tüm bu olaylardan sonra yapılanın askeri değil tamamen politik bir takım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar olduğunu, dolayısıyla Fransa’nın Türkiye’den özür dilemek zorunda olduğunu ifade ediyoruz” dedi.