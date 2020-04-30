Almanya’da Türklerin iş yerlerine art arda saldırı!

Bavyera eyaletinin Waldkraiburg kasabasındaki Türk vatandaşlarına ait iş yerlerine peş peşe saldırılar düzenlendi.

16 Nisan’da Türklere ait kuaförün ve 18 Nisan’da Türk vatandaşlarına ait lokalden sonra dün gece de Türklere ait market yakıldı.

25 KİŞİLİK POLİS VE ÖZEL SAVCI

Corona virüsü nedeniyle bazı iş yerlerinin kapalı olduğu ifade edilirken saldırıya uğrayan Türklere ait iş yerlerinde yapılan incelemelerde, pencerelerin dışarıdan kırıldığı ve içeriye yanıcı madde atıldığı ifade edildi.

Mühldorf am Inn polisinin 25 kişilik özel tim kurduğu öğrenilirken olaylar için ‘terör ve aşırı sağ terör saldırısı’ araştırması başlatıldığı aktarıldı.

Olayı, Aşırı Sağ ve Terörle Mücadele (ZET) bölümüne bakan Münih Başsavcılığı üstlendi. Öte yandan savcılık tarafından bölgedeki aşırı sağcı bir örgüte baskın düzenlendiği de bildirildi.

ÖNCEKİLER DE TÜRKLERE AİT İŞ YERİ

Aynı bölgede yılbaşından sonra da iki ayrı kundaklama daha olmuş ve iki kişi gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgilere göre, itfaiyenin olay yerine gelene kadar yangın büyüdü ve market kullanılamaz hale geldi. Yangının, marketin yanındaki mağazaya da sıçradı ve iş yerlerinin yanındaki binada oturanlar itfaiyenin yardımıyla evlerinden tahliye edildi.

Dört kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken soruşturmanın genişletildiği duyuruldu.