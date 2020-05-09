Almanya’daki Türklere ait iş yerlerini ‘PKK yaktı’ şüphesi!

Almanya'da Bavyera'nın Waldkraiburg bölgesinde, Türklere ait altı iş yerine yapılan saldırılardan sonra, “PKK bağlantılı“ olduğu iddia edilen bir kişi, çantasında boru bombalarıyla yakalandı. Polis, saldırganın kimliği ile ilgili detay vermezken yakalanan kişinin saldırıların faili olması üzerinde duruluyor.

ÇANTASI VE EVİ BOMBA DOLU

PKK sempatizanı olduğu iddia edilen 25 yaşındaki zanlının, çantasında ve evinde 20'den fazla hazır boru bombası bulundu.

Bulunan bombalar sonrası zanlının PKK tarafından yönlendirildiği şüphesi doğdu. Soruşturmayı yürüten Törerle Mücadele Savcılığı da, zanlının yasa dışı örgüt bağını araştırıyor.

Zanlının, bir rutin kontrol sırasında Mühldorf am Inn tren istasyonunda, bilet kontrolü yapılırken yakalandığı öğrenildi. Trene biletsiz binen zanlıyı arayan polisler, çantasında patlayıcıları buldu. Bunun üzerine trenler durduruldu, istasyon boşaltıldı ve çevrede önlemler alındı. Bir süre sonra da, evinde arama yapıldı. Aramalar sırasında çevre evler ve binalar boşaltıldı.

HEMEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Zanlı hakkında hemen, nöbetçi Münih Mahkemesi tarafından karar verildi ve zanlı, birçok kez ölüme teşebbüs, mala zarar verme, nitelikli saldırı gibi suçlardan tutuklandı.

Yılbaşından bu yana Türklere ait altı iş yerine yapılan saldırılarda, çok sayıda iş yeri tahrip olmuş, bir Türk marketi yanmış, 6 kişi de yaralanmıştı.

Saldırganların, ırkçı ya da başka bir terör grubu üyesi olduğu tahminleri yapılıyordu. Bu nedenle 25 kişilik özel bir polis timi kurulmuştu ve soruşturmayı da Münih Terörle Mücadele Savcılığı sürdürüyor.