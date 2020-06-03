Apple’dan yağmacıları şoka uğratan hamle! Bir anda ekranda beliriyor: İzleniyorsunuz

ABD’de George Floyd’un polis şiddetine maruz kalarak öldürülmesi sonucu başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler tüm hızıyla sürüyor. Çok sayıda noktaya yayılan gösterilerde güvenlik güçleri ile eylemciler karşı karşıya da geliyor. Bu durumdan yararlanan yağmacılar ise mağazaları talan etmeye başladı.

Dükkanların kapı ve camlarını kırarak içeri giren yağmacılar, içeride ne var ne yok toplayarak kayıplara karışıyor. ABD’li teknoloji devi Apple’ın New York, Philadelphia, Los Angeles ve Washington’daki mağazaları da bu süreçten nasibini alanlardan.

Ancak telefon ve elektronik eşyaları çalan yağmacılar Apple’ın kötü bir sürpriziyle karşılaştı. New York Post’un sosyal medyadaki görüntülere dayandırdığı haberine göre Philadelphia’da çalınan bir telefonun ekranında, “Lütfen Walnut Street’teki Apple’a geri dönün. Bu cihaz bloke edilerek izlemeye alınmıştır. Yerel yetkililer alarma geçirilecektir” yazısı belirdi.

Apple’ın özel bir yazılım sayesinde cihazları takip ettiği ve çalınmalara karşı bu yöntemi kullandığı öne sürüldü.