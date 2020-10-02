Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son durum… Paşinyan Türkiye nefretini kustu: Yine soykırım yolu

Azerbaycan-Ermenistan hattında Dağlık Karabağ üzerinden pazar günü başlayan gerilim tüm hızıyla sürüyor. Taraflar müzakere masasına oturmaya yanaşmazken, açıklamalar da birbiri ardına geliyor.

Türkiye’nin bölgeye paralı asker gönderdiğini iddia eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu kez de Türk ordusunun Dağlık Karabağ’da doğrudan Azeri güçlerine öncülük ettiğini belirterek, “bir kez daha soykırım yolunda gitmekle” suçladı.

‘2016’DAN DAHA CİDDİ’



Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Paşinyan, “Durum 2016 yılında yaşanan çatışmalardan çok daha ciddi. Bunu 1915’teki 1.5 milyondan fazla Ermeni’nin katledildiği durumla kıyaslamak uygun olabilir. Geçmişi inkâr eden Türkiye devleti, bir kez daha soykırım yolundan ilerliyor” dedi.

Sözde soykırım yalanına yeniden başvuran Paşinyan, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’a paralı asker gönderdiği yönündeki iddialarına ise herhangi bir kanıt sunmadı.

STRATEJİK TEPELER ALINDI



Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar gece boyunca sürerken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan son duruma ilişkin açıklamalar geldi.

Bakanlık, yerleşim yerlerine ateş edilmemesi konusunda defalarca yapılan uyarılara rağmen Ermenistan´ın, Ağdam’daki köyleri yoğun topçu ateşi altına aldığını açıkladı. Şiddetli çatışmaların cephenin çeşitli yönlerinde sabah ve akşam saatlerinde devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Ağdere bölgesinde Madagiz etrafında stratejik öneme sahip tepelerin Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirildiği belirtilirken, Cebrayil-Fuzuli yönünde Ermenistan birliklerinin direnişini kırarak geri çekilmeye zorladığı aktarıldı.

Öte yandan geceden bu yana 5 zırhlı araç, 3 askeri tesisin yok edildiği duyuruldu.

GERİLİMİN SEBEBİ ÇOK DERİN

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin esas sebebi ise Dağlık Karabağ… Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ’ın Sovyet Azerbaycan’dan Sovyet Ermenistan’a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.