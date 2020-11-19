Azerbaycan’da karantina süresi uzatıldı

Corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka sayılarının artışa geçmesi ile birçok ülke tedbirleri yeniden sıkılaştırıyor. Azerbaycan’da 2 Aralık’ta sona ermesi beklenen karantina uygulamasının 28 Aralık'a kadar uzatılması kararlaştırılırken, ek tedbirler de getirildi.

Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada Şeki, Lenkeran şehirleri ile Gah, Zagatala, Bilesuvar, Celilabad, Masallı, İsmayıllı, Guba, Haçmaz ilçelerinde 7 Aralık'a kadar sert karantina tedbirleri uygulanacağı bildirildi.

Bakü metrosunda yolcu taşımacılığına yönelik kısıtlamalar 28 Aralık’a kadar uzatılacak, 21 Kasım ve 28 Aralık arasında toplu taşıma faaliyetleri cumartesi ve pazar günleri ülke genelinde askıya alınacak ve aynı tarihlerde cumartesi ve pazar günleri yalnızca eczaneler ve marketler müşteri kabul edebilecek.

Ayrıca 21 Kasım’dan itibaren karantinanın geçerlilik süresi boyunca ülkenin tüm iç ve dış mekanlarında tıbbi maske kullanımı zorunluğu getirilecek ve kurallara uymayanlara cezai yaptırım uygulanacak. (İHA)

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