Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Azerbaycan’da karantina süresi uzatıldı!

Azerbaycan'da corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina süresi 4 Mayıs’a kadar uzatıldı.

20:20 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da karantina süresi uzatıldı!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeni ile birçok ülke salgınla mücadele kapsamında aldığı önlemleri arttırıyor, Azerbaycan, 20 Nisan'da bitmesi beklenen karantina tedbirini 4 Mayıs tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Azerbaycan Başbakanlığı, tarafından yapılan açıklamada kargo taşımacılığı hariç karantina dönemi boyunca kara ve hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yerel uçuşlar dahil olmak üzere ülkeye bütün giriş çıkışların kısıtlanacağı bildirildi.

Başbakanlık, tüm eğitim kurumlarında eğitime 4 Mayıs tarihine kadar ara verildiğini aktarırken, 4 Mayıs tarihinden sonra ise karantinadan aşamalı bir çıkış planı hazırlanacağını ve gerekli bilgilerin halk ile paylaşılacağını duyurdu.

Azerbaycan'da toplam corona virüsü vaka sayısı bin 373'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18'e ulaştı. Azerbaycan'da 590 kişi ise virüsü yenerek taburcu olurken, şu ana kadar 85 binden fazla kişiye corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

İLGİLİ HABERBakan Koca, corona virüsü nedeniyle ölü ve vaka sayısını açıkladıBakan Koca, corona virüsü nedeniyle ölü ve vaka sayısını açıkladı

İLGİLİ HABERCoronayı yenen hemşire, gün gün yaşadıklarını anlattıCoronayı yenen hemşire, gün gün yaşadıklarını anlattı
Antalya Azerbaycan Başbakanlık Çin Corona hemşire Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more