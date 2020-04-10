Azerbaycan’da vaka sayısı bine yaklaştı!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 65 kişide daha corona virüsü tespit edildiği aktarılırken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin ise taburcu olduğu belirtildi.

Yetkililer, hayatını kaybeden 60 yaşındaki hastanın akciğer ödemi ve nefes darlığı gibi rahatsızlıkları olduğunu aktardı. Yetkililer, hayatını kaybeden hastanın temasta olduğu kişilerin belirlenerek karantina altına alındığını açıkladı.

Operasyon Karargahı, ülke genelinde toplam corona virüsü vaka sayısının 991'e yükseldiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10'a ulaştığını açıkladı. Karargah, ayrıca 159 kişinin corona virüsü hastalığını yenerek taburcu olduğunu duyurdu.

Azerbaycan'da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutulurken, bugüne kadar 60 binden fazla kişiye corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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