Başkanlık seçimleriyle ilgili yeni açıklama: ABD tarihinin en güvenli seçimleri

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin yankıları sürüyor. Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump ve ekibi seçimlerde hile yapıldığını her fırsatta öne sürerken, kritik eyaletlerde itirazlarına devam ediyor.

Trump'ın itirazları ve suçlamaları sonrası, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada CISA’nın yanı sıra bir çok federal ve eyalet yetkilisinin imzası bulunuyor.

Açıklamada, “3 Kasım seçimleri Amerikan tarihinin en güvenli seçimleriydi. Şu anda ülke genelinde seçim yetkilileri, sonucu kesinleştirmeden önce tüm seçim sürecini gözden geçiriyor ve iki kez kontrol ediyor” denildi.

“HİÇBİR KANIT YOKTUR”

Her oy pusulasının kaydının olduğu ve gerektiği takdirde yeniden sayılabileceği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

* Herhangi bir oylama sisteminin oyları sildiğine veya kaybettiğine, oy değiştirdiğine veya herhangi bir şekilde tehlikeye atıldığına dair hiçbir kanıt yoktur.

* Seçimlerimizin süreciyle ilgili birçok asılsız iddia ve yanlış bilgilendirme olduğunu bilsek de, seçimlerimizin güvenliği ve bütünlüğüne son derece güven duyduğumuzdan sizi temin edebiliriz. (İHA)

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