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Beklenen oldu: Başkan önünde yemin etti

ABD'de seçimlere sayılı günler kala kritik bir oylama gerçekleşti. Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Senato, Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi yargıcı adayı Amy Coney Barrett’ı onayladı. Liberal yargıç Ruth Bader Ginsburg'un yerine gelen Barrett ile muhafazakar yargıç sayısı arttı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:32, 27/10/2020
Haberler Dünya
Beklenen oldu: Başkan önünde yemin etti

ABD’de gelecek hafta salı günü yapılacak başkanlık seçimi öncesinde çok kritik bir adım atıldı… ABD Başkanı Donald Trump’ın 18 Eylül’de yaşamını yitiren liberal yargıç Ruth Bader Ginsburg’un yerini doldurmak için aday gösterdiği Amy Coney Barrett, çoğunluğu muhafazakar olan Senato tarafından onaylandı.

Barrett’ın adaylığını 48’e karşı 52 oyla onayan Senato’da tarihi anlar yaşandı… Cumhuriyetçi senatörler arasında Barrett’a ret oyu veren tek isim Maine Senatörü Susan Collins oldu. Buna rağmen Barrett’ın bu göreve getirilmesine karar kılındı. Başkanlık seçimlerine bu kadar az bir zaman kalmışken, azınlık konumundaki partiden hiç destek almayan Barrett böylelikle bir ilki de gerçekleştirdi.

Barrett yemin ettikten sonra Trump ile görüştü.

Demokratlar ve liberaller Barrett’ın muhafazakar duruşu ve kürtaj karşıtı ve sağlık hizmetleri ile ilgili görüşleri dolayısıyla uzun vadede anlaşmazlık ve kriz yaratabileceğini savunuyor.

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