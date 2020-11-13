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Biden’dan 70 yıl sonra bir ilk: Arizona’yı da kazandı

ABD'de 270 delegeyi geçerek seçimleri kazanmayı garantileyen Biden, oy sayımının devam ettiği eyaletlerde 70 yıl sonra bir ilki başardı. Biden, Trump'ın cepte gördüğü eyaletlerden Arizona'da da kazanarak delege sayısını 290'a çıkardı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:00, 13/11/2020
Haberler Dünya
Biden’dan 70 yıl sonra bir ilk: Arizona’yı da kazandı

ABD’de Başkanlık seçimlerinde sıcak bir gelişme daha yaşandı. Seçmenler 3 Kasım’da sandığa giderken, uzun süren bir oy sayım maratonunun ardından seçimin kazananı Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden olmuştu.

Biden, 270 Seçiçi Kurul delegesine ulaşarak zaferi garantilese de, yarışın yakın geçtiği birkaç eyalette sayım işlemi devam ediyor. O eyaletlerden Arizona’da sonuçlar netleşti.

DELEGE SAYISI 290’A ULAŞTI

CNN International’ın Edison araştırma şirketinin verilerine dayandırdığı haberine göre Arizona’da da kazanan Joe Biden oldu. Böylelikle Biden, delege sayısını 290’a yükseltirken Trump ise 217’de kaldı.

GERİYE İKİ EYALET KALDI

Biden’ın zaferiyle Trump, kazanmaya kesin gözüyle baktığı bir eyalette daha hüsran yaşadı. Biden’ın Arizona’yı alması Demokrat Parti açısından da büyük bir başarı olarak görülüyor. Zira Biden, 70 yıl aradan sonra Arizona’da kazanan ilk Demokrat lider olarak dikkat çekiyor.

Trump hileli olarak nitelediği seçim sonuçları için itirazlarda bulunsa da, sayım işleminin sürdüğü iki eyalet kaldı. O eyaletler North Carolina ve Georgia. 16 delegeli Georgia’da az farkla Biden, 15 delegeli North Carolina’da ise Trump önde görünüyor.

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