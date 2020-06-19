Çin’de ikinci dalga paniğine ilişkin çarpıcı rapor: Virüs Avrupa’dan geliyor

Çin'in Ulusal Mikrobiyoloji Veri Merkezi’nin internet sitesinde yayınlanan rapor, genom verilerinin 11 Haziran'da toplanan iki insan ve bir çevre olmak üzere üç örneğe dayandığını ortaya koydu.

Pekin, 11 Haziran'da son aylar içinde ilk kez yeni vakalar bildirmişti. Kentte sekiz gün içinde, güneybatıdaki Xinfadi toptan gıda merkeziyle bağlantılı toplam 183 vaka bildirildi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkilisi Zhang Yong bugün yayınlanan makalede, “Öncü genomik ve epidemiyolojik çalışma sonuçlarına göre, virüs Avrupa'dan geliyor, ancak şu anda Avrupa'da yayılan virüsten farklı. Şu anda Avrupa'da yayılan virüsten daha eski” diye konuştu.

‘GIDA ÜRÜNLERİYLE GELMİŞ OLABİLİR’



Reuters’ın haberine göre Yong, virüsün Çin'e nasıl geldiğine dair çeşitli olasılıklar olduğunu söylerken, “İthal dondurulmuş gıda ürünlerinde veya Xinfadi gibi karanlık ve nemli ortamlarda gizlenmiş olabilir, ortam dezenfekte edilmemiş veya sterilize edilmemiş olabilir” dedi.

CDC'nin baş epidemiyoloji uzmanı Wu Zunyou, bu hafta başlarında devlet medyasına yaptığı açıklamada Pekin'deki ‘corona‘ genom türünün Avrupa ülkelerinkine benzediğini, ancak doğrudan Avrupa ülkelerinden gelmediğini söylemişti.